Ya está en marcha: Dabiz Muñoz compra una parcela de 3 millones en Boadilla para su nuevo restaurante en 2028

Hay quien descansa tras un gran acierto, pero Dabiz Muñoz no es de esos. Solo unos días después de inaugurar StreetXO en Ibiza, el chef ha puesto la mira en Boadilla del Monte: acaba de comprar una parcela de 15.000 metros cuadrados por 3 millones de euros para levantar un nuevo restaurante que podría abrir en 2028.

La noticia, adelantada por El Confidencial, confirma que el cocinero más mediático de España no se detiene. La operación se ha realizado a través de Pig Wings, la sociedad que agrupa sus negocios, que se adjudicó el terreno en un concurso público. El precio inicial fue de 2,6 millones, pero al incluir el IVA la cifra asciende a los 3 millones.

3 millones de euros y 15.000 metros cuadrados en pleno Boadilla

La ubicación elegida no es nada casual. El solar está muy cerca de la Ciudad Financiera del Banco Santander, una de las zonas con mayor proyección empresarial y residencial de la periferia madrileña. Adquirir un terreno de estas dimensiones en Boadilla del Monte supone un paso muy meditado: el chef apuesta por un entorno exclusivo, bien comunicado y que le permite diseñar un edificio desde cero.

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Lo que está claro es que el nuevo restaurante no será la futura sede de DiverXo. El tristrellado de Muñoz tiene contrato en el hotel NH Eurobuilding de Madrid al menos hasta finales de 2027, y el propio cocinero ya dejó claro en 2024 que su buque insignia seguiría vinculado a la capital. Este proyecto en Boadilla es otra cosa, un concepto nuevo del que, por ahora, apenas han trascendido detalles.

¿Qué se puede esperar del nuevo restaurante de Dabiz Muñoz?

El secretismo alimenta las especulaciones. Nadie sabe si será una evolución de StreetXO, un formato inédito o una vuelta de tuerca a su alta cocina más salvaje. 11 espacios gastronómicos responden hoy al sello UniverXO y cada uno tiene personalidad propia: desde los tres restaurantes en Madrid hasta el recién estrenado StreetXO en Ibiza, pasando por los cinco locales de Hungry Club en aeropuertos españoles.

Los plazos urbanísticos y constructivos obligan a acelerar: se espera que el edificio esté terminado entre finales de 2027 y principios de 2028. Esa es, ahora mismo, la fecha más probable para la inauguración. Mientras tanto, el chef calla y deja que la expectación crezca.

Once espacios y contando: el imparable UniverXO de Dabiz Muñoz

La compra de la parcela encaja en un plan de expansión que no entiende de pausas. En los últimos meses Muñoz ha reforzado su presencia fuera de Madrid con la llegada a Ibiza, después del desembarco de StreetXO en Dubái. Ahora suma una nueva pieza en Boadilla que demuestra que su ambición creativa sigue intacta.

La operación, además, coincide con la cuenta atrás del alquiler de DiverXo. Mantener dos grandes proyectos en paralelo –el tristrellado en la capital y esta futura apertura– es un movimiento tan arriesgado como calculado que define a la perfección el estilo de un chef que no se conforma con nada.

Con la parcela ya en su poder, el UniverXO se prepara para un nuevo capítulo. Por ahora toca esperar y, si eres de los que apuntan direcciones con años de antelación, ve reservando un hueco en la agenda para 2028.

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Cada paso que da Dabiz Muñoz es un paso adelante en la alta cocina: Boadilla del Monte se prepara para algo que, seguro, volverá a sorprendernos.

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