Vondrousova, suspendida cuatro años: la campeona de Wimbledon se negó al control antidopaje

El tenis se ha llevado este lunes 22 de junio de 2026 una sacudida de las que dejan a todo el circuito sin palabras. Marketa Vondrousova, campeona de Wimbledon en 2023, ha sido suspendida cuatro años por negarse a un control antidopaje. Una decisión que la deja fuera del deporte hasta 2030 y que ha caído como un jarro de agua fría sobre el circuito femenino.

La noche que lo cambió todo

Corría la madrugada del 3 de diciembre de 2025 cuando un agente de control antidopaje se presentó en en el domicilio de Vondrousova en la República Checa. La tenista, según su versión, estaba pasando un mal momento personal y sintió miedo al ver a un desconocido llamando a su puerta a esas horas. Se negó a entregar la muestra.

Vaya tela. La ITIA no se lo tomó a broma. El código mundial antidopaje es claro: negarse a un control equivale a un positivo. Y la sanción, de cuatro años, es la misma. Sin matices.

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El argumento del estrés mental no convenció al tribunal

Vondrousova alegó durante la vista que sufría estrés y problemas de salud mental que le nublaron el juicio. También dijo que temía por su seguridad al no haberse identificado correctamente el agente. Pero el tribunal, tras escuchar a ambas partes, no compró su versión.

El testimonio del oficial de control fue clave. Describió el protocolo seguido y el tribunal dictaminó que no había 'una justificación convincente' para negarse. O sea, que ni el miedo ni la ansiedad, sirven de escudo.

El miedo no es un comodín para saltarse las normas. La ITIA lo ha dejado claro: negarse equivale a un positivo.

La checa, de 26 años, se perderá tres ediciones de Wimbledon y todo el circuito hasta junio de 2030. Un mazazo para una carrera que parecía imparable. Con 26 años, Vondrousova se perderá su mejor momento tenístico. En 2023 alcanzó el número 6 del mundo y parecía destinada a pelear por todo. Ahora, cuando vuelva en 2030 tendrá 30 años y un regreso cuesta arriba.

En redes, la noticia ha corrido como la pólvora. Los aficionados se dividen entre quienes entienden su miedo y quienes piensan que, como profesional, debió saber que negarse le costaría la carrera. El debate está servido.

El tenis, acostumbrado a los escándalos de dopaje

No es la primera vez que vemos una estrella del tenis en el banquillo por dopaje. Casos como el de Maria Sharapova o Simona Halep aún están frescos en la memoria del aficionado. Pero aquí la particularidad es que no hubo positivo, sino una negativa en frío.

Karen Moorhouse, jefa de la ITIA, lo resumió así: 'Sabemos que el proceso es incómodo, pero es esencial para la competición limpia'. Y añadió que los controles impredecibles son la clave. La ITIA ya advierte: los controles fuera de competición son una herramienta esencial para proteger el juego limpio. Y si no colaboras, te arriesgas a lo mismo que un tramposo. Así de simple.

Salseo-O-Meter

Intensidad: 9/10. El tenis femenino se queda sin una de sus figuras más carismáticas. Y todo por una negativa que, con un poco de sangre fría, podría haberse evitado.

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