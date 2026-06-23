Un influencer autónomo estalla tras pagar 1.500 euros a Hacienda: "España es un país de pobres y de estúpidos"

Un tiktoker se ha grabado esta semana echando humo después de que Hacienda le reclamara 1.500 euros. Se llama Diego Varjak y su perfil es @dvarjak.

En el vídeo, que ya acumula miles de reacciones, el creador de contenido no se corta: desde soltar que "España es un país de pobres y de estúpidos" hasta arremeter contra políticos de todos los colores. La queja viene de lejos, aunque la carta de Hacienda ha sido la gota que ha colmado el vaso.

¿Qué ha pasado exactamente?

Todo empieza cuando Varjak recibe una notificación de la Agencia Tributaria pidiéndole 1.500 euros. El influencer llevaba tiempo pagando solo 90 euros al mes gracias a la tarifa plana para autónomos de la Comunidad de Madrid, una ayuda que se prorrogó mientras sus ingresos no alcanzaban el salario mínimo interprofesional (SMI).

Publicidad

"Yo seguí pagando otro año más la tarifa plana, 90 euros al mes. Hasta ahí todo perfecto", cuenta en su vídeo. El problema llegó cuando sus rendimientos superaron el umbral del SMI. En ese momento, Hacienda le reclama la diferencia por el tiempo que estuvo por encima, una cantidad que él considera injusta.

Según su versión, después de sumar lo que ya ha pagado de autónomo, gestoría y otros costes fijos (sí, esa doble espacio la he colado a propósito), el resultado es que gana por debajo del SMI. "¿Qué puto sentido tiene que me das esa ayuda?", se pregunta, visiblemente frustrado.

El cabreo se extiende más allá de los impuestos. Varjak critica también el coste de la vida, el precio de la vivienda y la situación de los jóvenes autónomos, citando estudios que señalan que en varias comunidades es casi imposible emanciparse.

Por qué duele tanto esa carta

Más allá del enfado puntual, el vídeo conecta con un malestar generacional. Según la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA), los autónomos menores de 35 años han caído un 8,6% desde 2015. La tarifa plana ayuda, pero el sistema fiscal puede dar sorpresas como esta cuando se superan ciertos umbrales.

El caso de Varjak no es único. Muchos jóvenes autónomos se quejan de que la cuota reducida actúa como un anzuelo: te permite arrancar, pero en cuanto facturas algo más de lo previsto, toca pagar de golpe y un pago inesperado de 1.500 euros duele, y mucho.

En redes, las reacciones no se han hecho esperar. Algunos apoyan su cabreo y comparten experiencias similares; otros le recuerdan que las reglas están ahí y que si superas el SMI es que has ingresado más. "La polémica está servida", comenta un usuario en X.

Publicidad

Para muchos jóvenes, la tarifa plana es una ayuda que puede volverse en contra cuando menos te lo esperas.

El problema va mucho más allá de un tuit

El estallido de Varjak pone el foco en un problema de fondo: la escasa adaptación del sistema de cotización a la realidad de los creadores de contenido y los trabajos por cuenta propia con ingresos irregulares. Mientras un autónomo clásico puede tener ingresos estables, un tiktoker o fotógrafo freelance puede pasar meses sin cobrar y luego facturar varios miles.

Precisamente, Varjak asegura que le deben casi 10.000 euros en facturas de 2025. Con esos números, que Hacienda te pida 1.500 euros de golpe es un mazazo. Y su reacción, aunque visceral, refleja el sentimiento de muchos que se sienten atrapados entre la necesidad de cotizar y la imposibilidad de planificar.

¿Hay solución? De momento, el debate sigue abierto. Mientras tanto, el vídeo de @dvarjak seguirá sumando views y reabriendo la conversación sobre si el sistema actual está preparado para los nuevos trabajadores digitales.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 7,5/10. No es un beef entre creadores, pero sí una queja con eco. La frustración fiscal de los autónomos es un tema que toca a miles de personas, y el tono incendiario de Varjak ha hecho que el vídeo se comparta como la pólvora. (Preparad el bloc de comentarios, que esto se va a llenar).

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)