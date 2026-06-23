Travis Kelce lleva tres días de despedida de soltero sin freno (¿boda con Taylor Swift el 3 de julio?)

Tres días. Eso es lo que lleva Travis Kelce de despedida de soltero y, por cómo pinta, no piensa frenar hasta que el ‘sí, quiero’ le pille subido a una fiesta sobre ruedas. La fecha que todo internet maneja es el 3 de julio, la supuesta boda con Taylor Swift. Y si el miércoles empezó en un club exclusivo de Los Ángeles, el domingo terminó (por ahora) en un show de Dave Chappelle con su hermano Jason, su compañero Patrick Mahomes y una chaqueta de cuero de regalo.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. Travis Kelce se monta una despedida de soltero en plan gira justo cuando Taylor Swift guarda silencio absoluto. Si la boda se confirma, será el evento del año; si es puro bait, el troleo es de campeonato.

De club en club y tiramos porque nos toca

El ala cerrada de los Kansas City Chiefs no ha elegido una sola noche: la fiesta arrancó el miércoles en el Bird Streets Club, uno de los garitos más cotizados de LA. Dos días después, el viernes, se dejó ver en un concierto de Chris Lake y luego se fue a un bar de buceo con solera, Barney’s Beanery, en West Hollywood. Cerveza, risas y ni un solo story con la novia. Todavía.

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El sábado apretó el acelerador —nunca mejor dicho— porque se plantó en una carrera de la NASCAR junto a su hermano Jason. Allí se reencontró con Patrick Mahomes, su quarterback, y se llevó una chaqueta de cuero conmemorativa de manos de Dale Earnhardt Jr. Y si el cuero no era suficiente señal, los vídeos que circulan por X los muestran a todos brindando como si no hubiera un anillo de campeonato que defender el año que viene.

Una despedida de soltero que se alarga tres días con conciertos, carreras y monólogos tiene más de gira de rock que de preboda: Kansas City Chiefs prepara el anillo, pero Travis se ha montado un Summer Tour.

NASCAR, golf bajo techo y Chapelle: el finde que se desmadró

El domingo por la mañana aún había energía para un simulador de golf con los colegas. Algunas cuentas fan apuntan a que Austin Swift, el hermano de Taylor, podría haber estado en la partida. La imagen es borrosa y el perfil no confirma nada, pero el cotilleo ya está servido. ¿El cuñado haciendo de espía? Pues oye, igual sí.

Y por la noche, plato fuerte: Travis, Jason y varios amigos se colaron en el show de Dave Chappelle en el Viejas Arena justo después de que empezara. Se sentaron en una sección elevada, lejos del suelo, y las imágenes de TMZ los pillan saliendo entre risas, abrazos y una party bus que ya se ha convertido en la nueva oficina móvil del novio.

El detalle que todo el mundo se ha saltado: la mayoría de los eventos han tenido lugar sin una sola confirmación oficial por parte del equipo de Swift. Ni un emoji, ni un me gusta. La estrategia de silencio absoluto frente a una despedida que ya es trending topic mundial.

¿Boda secreta o el mayor bait de internet? El precedente de las celebrities que juegan al despiste

Este no es el primer ‘sí, quiero’ que se cocina a fuego lento sin que nadie suelte prenda. En 2019, Sophie Turner y Joe Jonas se casaron por sorpresa en Las Vegas justo después de los Billboard Music Awards, con un imitador de Elvis como oficiante y cero filtraciones previas. Si el clan Swift-Kelce intenta repetir la jugada, lo están clavando.

Lo que sí sabemos es que el 3 de julio está a la vuelta de la esquina y que el novio ha pisado el acelerador en lugar del freno. ¿Una última juerga antes de los votos o la coartada perfecta para que nadie mire hacia otro lado? Sea cual sea la respuesta, el timeline ya tiene el vestido, el anillo y hasta el setlist mental preparado. Los próximos once días prometen más giros que una final de la NFL.

El chisme en 3 claves (TL;DR)