Steam Machine ya tiene precio oficial: desde 1.049 euros y reservas con sorteo

Valve ha soltado el bombazo: la Steam Machine ya tiene precio y fecha. Y no, no es un rumor de Reddit. La consola-PC de salón llega el 30 de junio con un sistema de reservas que parece sacado de un capítulo de Black Mirror: sorteo. Sí, sorteo.

Los precios, en euros, son los siguientes: 1.049€ por el modelo con 512 GB y sin mando; 1.349€ por la versión de 2 TB con las mismas condiciones y 1.428€ si quieres el pack con el Steam Controller. Nada de ediciones coleccionista ni florituras. Vas a pagar por hardware, SteamOS y la promesa de jugar desde el sofá como si tuvieras un PC de gama media.

Un PC con cara de consola y corazón de Steam Deck

Bajo el chasis late una APU AMD semipersonalizada Zen4/RDNA3 con 16 GB de RAM DDR5 y 8 GB de VRAM GDDR6. Vamos, que los juegos se moverán con soltura a 1080p e incluso 1440p, pero no esperes milagros en 4K nativo. Valve ha apostado por un equilibrio térmico con una TDP máxima de 110 W para la GPU, así que el ruido del ventilador no debería ser un problema... en teoría.

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La máquina ejecuta SteamOS, el mismo sistema operativo basado en Linux que ya hizo magia con la Steam Deck. Y sí, tendrás acceso al catálogo de juegos verificados, con su correspondiente insignia 'Steam Machine Verified' para que no andes adivinando si ese indie al que le tienes ganas funcionará bien o se quedará en un pantallazo negro.

El sorteo: ni un scalper va a pasar por caja

Valve ha decidido cortar por lo sano. Después del fiasco con las reservas del Steam Controller, aquí no se admiten bots ni scripts automatizados. El 25 de junio se abre un sistema de sorteo: te apuntas a una lista de espera y, si la suerte te sonríe, recibirás un enlace para hacer la reserva. Solo podrás comprar una unidad por hogar y tendrás que haber hecho alguna compra en Steam antes del 27 de abril. O sea, que si creaste tu cuenta ayer para revender la consola, lo llevas claro.

La medida es un intento de ponerle puertas al campo del scalping, aunque cualquiera que haya vivido el lanzamiento de una gráfica en pandemia sabe que siempre hay quien se las apaña para saltarse las reglas. La ventaja aquí es que Valve al menos te da unos días para completar el pago, con lo que no se repetirá esa escena absurda de 'lo metí en el carrito y desapareció'.

Valve ha querido curarse en salud tras el desastre de las reservas del Steam Controller, y el sorteo es su tabla de salvación contra los revendedores.

¿Quién necesita una Steam Machine en 2026?

Aquí viene la pregunta incómoda. La Steam Machine no es barata precisamente. Por el precio del modelo más caro te montas un PC gaming más potente y con Windows 11, aunque claro, perderías la magia de un sistema operativo pensado para jugar con mando desde el salón. Valve se dirige a ese perfil de usuario que quiere enchufar, actualizar y jugar, sin lidiar con drivers ni configuraciones.

El catálogo de juegos compatibles es enorme, y SteamOS ha madurado mucho estos últimos años. Pero si tu objetivo es jugar a los últimos AAA con trazado de rayos y gráficos ultra, quizá te compense más un sobremesa tradicional. Para indies, emuladores y juegos de generaciones pasadas, esta máquina es una bestia muy elegante.

El precio, eso sí, escuece. Valve ha ido a por un nicho que ya tiene una torre gaming o una consola de nueva generación, y convencer a esa gente para que gaste más de 1.000 euros en un segundo dispositivo no va a ser fácil. Aunque viniendo de la compañía que nos coló una Steam Deck en el bolsillo, darles el beneficio de la duda es casi un acto reflejo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7/10. La Steam Machine pinta bien, con hardware equilibrado y un sistema operativo que ya ha demostrado su valía, pero el sorteo y el precio la convierten en un capricho para fans acérrimos. Como capricho, es irresistible; como sustituto de un PC gaming, habrá que echar cuentas.

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El resumen para vagos (TL;DR)