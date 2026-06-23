Hostelería de España lanza un portal de empleo con 50.000 vacantes para el verano

Si estás buscando trabajo este verano, apunta: Hostelería de España acaba de lanzar un portal de empleo con 50.000 vacantes para cubrir la temporada alta. La plataforma, desarrollada junto a la empresa tecnológica JOBFIE, está diseñada para unificar la oferta laboral del sector y facilitar la contratación de camareros, cocineros y recepcionistas, entre otros perfiles.

Así funciona el nuevo portal de empleo

El portal de empleo de Campus Hostelería no es un simple tablón de anuncios. Según explica el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, se trata de “una red colaborativa nacional que unifica la oferta de cada provincia para potenciar el empleo de calidad”.

Una de las claves es la incorporación de inteligencia artificial: permite registrar el currículum con una simple fotografía, analiza la compatibilidad entre candidatos y ofertas y cuenta con asistentes virtuales para completar los perfiles. En en la práctica, estas herramientas reducen hasta un 70% el tiempo de selección y un 40% los costes de contratación, según los datos de la confederación.

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Camareros, cocineros y recepcionistas: los perfiles más demandados

Con la temporada de verano en pleno apogeo, los perfiles más buscados son camareros de sala y terraza, cocineros de línea, ayudantes de cocina, jefes de partida y personal de recepción en zonas turísticas. La plataforma nace precisamente para dar respuesta a la escasez de profesionales cualificados que arrastra el sector.

El sector hostelero, en cifras récord pero con falta de mano de obra

El lanzamiento coincide con un momento dulce para la hostelería: el pasado mes de mayo superó por primera vez los dos millones de afiliados a la Seguridad Social, alcanzando los 2.003.393 trabajadores tras incorporar a más de 65.700 nuevos cotizantes en un solo mes. Sin embargo, el crecimiento no ha resuelto la dificultad para encontrar personal.

A pesar de que la contratación indefinida ya representa el 86% de las plantillas, el margen de error en las incorporaciones es mínimo. Por eso el presidente insiste en que “el modelo de selección tradicional en portales generalistas está agotado para nuestras empresas”.

Ya no basta con publicar una oferta y esperar. La tecnología y la unión del sector pueden ser la respuesta a la falta de personal cualificado en los momentos de mayor demanda.

La ficha práctica

¿Quién puede usarlo? Cualquier persona que busque trabajo en hostelería, tanto con experiencia como sin ella, puede registrarse en el portal.

Cualquier persona que busque trabajo en hostelería, tanto con experiencia como sin ella, puede registrarse en el portal. ¿Cuántas vacantes hay? Alrededor de 50.000 puestos por cubrir en toda España para esta temporada de verano.

Alrededor de 50.000 puestos por cubrir en toda España para esta temporada de verano. ¿Hasta cuándo hay plazo? No hay una fecha límite fija: las ofertas se actualizan de forma continua mientras dure la campaña estival.

No hay una fecha límite fija: las ofertas se actualizan de forma continua mientras dure la campaña estival. ¿Dónde se solicita? A través del Portal de Empleo de Campus Hostelería, accesible desde la web de Hostelería de España (sin enlace directo oficial publicado).

A través del Portal de Empleo de Campus Hostelería, accesible desde la web de Hostelería de España (sin enlace directo oficial publicado). Requisito clave: Registrarse con los datos del currículum. La plataforma permite hacerlo con una simple foto del documento en papel.

El resumen rápido (TL;DR)