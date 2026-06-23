Quevedo abre su propio mercadillo en Las Palmas con precios que sorprenden a sus fans

Las colas arrancaron antes de que abrieran las puertas. Pasaban las nueve de la mañana y en el Mercado de Altavista, en Las Palmas de Gran Canaria, ya se acumulaban los primeros fans impacientes. El motivo tiene nombre y apellido: Quevedo ha abierto su propia tienda de merchandising, bautizada como 'Baifo e Hijos', y la expectación ha sido máxima.

'Baifo e Hijos': el universo del disco en un puesto de mercado

No es un local cualquiera. La pop-up ocupa un espacio decorado con la estética de El Baifo, el último álbum del artista canario, que ha conectado especialmente con el público de las islas. Las referencias a las ocho estrellas del archipiélago están por todas partes: camisetas, bolsos, toallas e incluso un vaso que lleva impreso el mítico 'Ni Borracho'. Un despliegue de identidad local que ha caído de pie entre los suyos.

Quevedo monta este mercadillo apenas unos días después de pulverizar récords con la venta de entradas para su gira. Más de 210.000 tickets volaron en horas para los conciertos de Madrid y Barcelona en 2027. Y mientras la Península se frota las manos, en Canarias la cita es ahora mismo y en carne y hueso.

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Precios que no son de artista mainstream

Aquí no hay sudaderas a 90 euros. El cantante ha querido mantener las cifras al alcance de su público más joven. La lista de precios, que se ha compartido en redes como la pólvora, es la siguiente:

Camiseta 8 Estrellas: 35 euros

Camiseta Somos Costeros: 35 euros

Vaso Ni Borracho: 10 euros

Portavasos 8 Estrellas: 15 euros

Toalla 8 Estrellas: 30 euros

Bolso 8 Estrellas: 28 euros

Pack de stickers El Baifo: 15 euros

Sombrero El Baifo: 10 euros

Vamos, que por menos de lo que cuesta una cena con delivery te puedes llevar dos artículos bien canarios. El boca a boca ha corrido tan rápido que las colas no dejaron de crecer durante toda la mañana del martes.

La tienda efímera estará abierta solo unos días: del 23 al 27 de junio, en horario de 09.00 a 17.00 horas. Así que quien quiera hacerse con algo, que no se duerma. La oportunidad de pillar un trocito físico del universo El Baifo no se repetirá, al menos por ahora.

Quevedo ha conseguido que comprar su camiseta sea más asequible que llenar el depósito del coche.

El fenómeno Quevedo no tiene techo

Esto va mucho más allá de un puesto de mercado. Quevedo lleva meses encadenando éxitos que le consolidan como uno de los artistas más grandes del panorama español. A las entradas agotadas en minutos se suma ahora una acción de street marketing que sabe a homenaje. Porque 'Baifo e Hijos' es también un guiño a los orígenes, al barrio y a ese rollo cercano que tanto gusta a los canarios.

Ya lo hizo en su momento con el lanzamiento del disco, plagado de referencias culturales que los de las islas pillan a la primera. Ahora, el artista lleva ese universo al formato físico, con precios que no espantan y en un lugar tan cotidiano como un mercado. La conexión con su tierra es el hilo conductor de todo el proyecto, y sus seguidores se lo están agradeciendo con colas que dan la vuelta a la manzana.

Por cierto, a los a los seguidores canarios todavía les queda un as bajo la manga: una posible fecha del tour en las islas. Quevedo lo ha dejado caer, pero sigue sin confirmar. Si el llenazo de esta pop-up es un termómetro, más de uno se teme que aquello sea la guerra por una entrada.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 7/10. No hay beef ni cancelación a la vista, pero la expectación es real: +210.000 entradas agotadas en horas y colas kilométricas por un mercadillo. Si esto no es fiebre, que venga Quevedo y lo explique (esperemos que con gira canaria incluida).

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📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)