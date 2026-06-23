Golpe de calor en perros: la ola de calor en España provoca tres emergencias veterinarias

Con la primera ola de calor del verano instalada y avisos de la Aemet por temperaturas extremas, los veterinarios alertan de tres urgencias graves que pueden llenar las consultas en estos días: golpe de calor, obstrucción respiratoria en perros braquicéfalos y deshidratación en pacientes con enfermedad renal crónica. No son perfiles raros: muchos hogares conviven con mascotas que entran de lleno en alguno de estos grupos de riesgo.

Desde Vet Expert España han puesto el foco en que el calor de esta temporada no solo multiplica las visitas a la clínica, sino que las vuelve más peligrosas. Y los números inquietan: el golpe de calor puede ser mortal en el 50% de los casos si no se actúa a tiempo, según los datos que manejan. A continuación repasamos en qué consiste cada cuadro y qué puedes hacer para proteger a tu perro.

Golpe de calor: una emergencia en cascada que no da tregua

El golpe de calor no es un susto pasajero; es una emergencia sistémica que dispara una serie de fallos en el organismo. Cuando la temperatura corporal supera los 41°C, se puede desencadenar un fallo renal agudo, trastornos en la coagulación y una respuesta inflamatoria generalizada que compromete varios órganos a la vez. La mortalidad en hospitales de referencia se sitúa en torno a la mitad de los casos.

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Los primeros signos que deben hacerte saltar todas las alarmas son el jadeo excesivo, la desorientación o la debilidad repentina. Enfriar al perro con agua fresca —nunca helada— en zonas como el vientre y las axilas mientras alguien contacta con el veterinario puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. No esperes a ver si mejora solo: es una carrera contrarreloj.

El riesgo extra de los perros braquicéfalos

Bulldogs, carlinos, bóxer… las razas de hocico chato tienen un sistema de termorregulación que ya funciona con limitaciones. Su anatomía dificulta el jadeo eficaz, y con el calor cualquier esfuerzo puede desencadenar una descompensación respiratoria grave. Los veterinarios insisten en que estos perros deben evitar el calor incluso en días templados, porque su margen de seguridad es muy estrecho.

Muchos propietarios no son conscientes de que la mayoría de los perros braquicéfalos padece el síndrome obstructivo BOAS en algún grado, y que el verano puede desenmascarar los casos que hasta entonces pasaban desapercibidos. El estrés térmico les afecta mucho antes que a otros perros. Si notas que tu perro respira con ruidos extraños o se fatiga al caminar, consulta sin demora para anticipar riesgos.

Enfriar al animal de forma inmediata y acudir al veterinario son las dos medidas que más vidas salvan ante un golpe de calor.

Pacientes con enfermedad renal crónica: la deshidratación agrava el problema

Los perros que ya tienen una enfermedad renal crónica pierden capacidad para concentrar la orina, lo que los vuelve especialmente vulnerables a la deshidratación. Con las altas temperaturas, el riesgo de que se descompensen de manera aguda y empeoren sus parámetros renales se dispara. Por eso los meses de calor exigen una vigilancia más estrecha: controlar la ingesta de agua, evitar los paseos en las horas centrales del día y revisar con el veterinario el manejo de la dieta y la medicación.

Más allá de los tres perfiles, los expertos recuerdan unas pautas de prevención sencillas: no dejar nunca al perro dentro del coche, ni siquiera con las ventanillas bajadas; pasear a primera o última hora; mantener siempre agua fresca disponible y no forzar el ejercicio cuando aprieta el sol. Ante cualquier síntoma, la visita al veterinario es la mejor respuesta. El calor mata, pero se puede anticipar.

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