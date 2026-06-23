El estudio de 'Jujutsu Kaisen' prepara un nuevo anime de Shonen Jump que llega a Netflix

MAPPA vuelve a la carga. El estudio que nos dejó sin aliento con Jujutsu Kaisen y Chainsaw Man acaba de desvelar su próximo proyecto: Beat & Motion, un nuevo anime de Shonen Jump que llegará a Netflix en 2027. Y no es un simple anuncio: la plataforma ya ha lanzado un primer tráiler y un póster oficial que dejan claro que esto va en serio.

De qué va Beat & Motion y por qué engancha desde la primera viñeta

La historia sigue a Tatsuhiko, un joven animador que crea vídeos inspirados en las canciones de su artista favorita. Cuando uno de sus trabajos se vuelve viral, tiene la oportunidad de conocer en persona a la cantante: descubre que es la misma mujer que años atrás le ayudó a recuperar la motivación para perseguir su sueño. La premisa mezcla romance, superación personal y una conexión muy íntima con la música.

El manga debutó en 2023 en la plataforma Jump+ de Shueisha, tras imponerse en un concurso de nuevos talentos. A diferencia de los shonen interminables, Beat & Motion concluyó con menos de 50 capítulos: no fue una cancelación, sino una planificación narrativa que permitió a Naoki Fujita, el autor, contar la historia completa que tenía en mente desde el principio. Ese enfoque sin relleno es un caramelazo para los fans que buscan obras cerradas y con final redondo.

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MAPPA y Netflix: la alianza que domina el anime moderno

Netflix ha apostado fuerte por el anime en los últimos años y confiar en MAPPA es jugar sobre seguro. El estudio ha entregado adaptaciones tan brutales como Jujutsu Kaisen o Chainsaw Man. Para Beat & Motion, el proyecto cuenta con Yuki Komoda en la dirección, Misaki Morie en los guiones y Kazunori Aoki al frente del diseño de personajes.

La serie se estrenará en 2027 y el simple hecho de que Netflix ya haya movido ficha con tráiler y póster, como parte de las celebraciones de su 151 aniversario, demuestra que la plataforma quiere generar hype desde ya. Apenas hay imágenes, pero la estética está muy cuidada y respira un tono ligeramente más adulto y melancólico que el shonen estándar.

Cuando MAPPA y Netflix unen fuerzas, el resultado suele ser explosivo. Beat & Motion tiene todos los ingredientes para convertirse en el próximo fenómeno anime de la plataforma.

Otro punto a favor es que la obra original no se eterniza. El manga acabó cuando tenía que acabar, y eso da mucha seguridad al espectador: podemos esperar una adaptación fiel y sin episodios de paja. Además, la historia conecta con una sensibilidad muy actual, la de los creadores de contenido y las conexiones a través de la música, lo que podría enganchar incluso a público no tan habituado al anime.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8,5/10. El estudio que está detrás de los mayores pelotazos recientes adapta una historia corta, emotiva y con un final cerrado que ha gustado a la crítica. La combinación MAPPA + Netflix + Shonen Jump es casi imbatible. Si el tráiler convence, esto puede ser muy grande en 2027.

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