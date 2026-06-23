Precio de la luz hoy: 112 euros/MWh este martes y cómo afecta a tu factura en plena ola de calor

Este martes 23 de junio, el precio mayorista de la luz se ha disparado hasta los 112,42 euros por megavatio hora (MWh), el máximo desde el pasado 10 de marzo. Si tienes la tarifa regulada (PVPC), la subida afecta directamente a tu factura, aunque no de forma inmediata gracias al nuevo sistema de cálculo.

¿Por qué ha subido hoy el precio de la luz?

La culpa la tiene una combinación ya conocida en estas fechas: la ola de calor dispara la demanda porque todos ponemos el aire acondicionado a tope y, al mismo tiempo, la generación solar baja por la tarde, justo cuando más se necesita.

La hora más cara será entre las nueve y las diez de la noche, con un pico de 185 euros por MWh, mientras que la más barata se dará entre las doce y la una del mediodía, con 71,4 euros por MWh. Un diferencia que deja claro que, si puedes, es mejor poner la lavadora a la hora de la siesta que por la noche.

Publicidad

Fuentes del sector energético explican que este encarecimiento se arrastra desde hace días por el mismo motivo: más calor, más consumo y menos renovables disponibles en las horas punta.

Cuánto notarás en tu factura si tienes el PVPC

Aquí viene el matiz importante. El PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor), la tarifa regulada que tienen unos ocho millones de hogares, ya no depende solo del pool (el mercado mayorista). Desde 2024, el cálculo incorpora una cesta de precios a medio y largo plazo para evitar sobresaltos como los que vimos en 2022.

Este año, la referencia a los mercados de futuros pesa ya el 55% del precio final. Eso significa que aunque el pool se dispare un día, el golpe en tu recibo se amortigua. En cristiano: la subida de hoy no se te va a comer la mitad del sueldo, pero sí notarás unos céntimos más en el término de consumo.

La ola de calor sube la luz, pero el nuevo sistema del PVPC evita que la factura se desboque como hace tres veranos.

El impacto exacto depende de cuánta energía gastes y de si concentras el consumo en las horas más baratas. Si hoy pones el aire a las 22:00, estarás pagando casi el triple que a las 13:00. Merece la pena consultar la app de tu comercializadora para ver los tramos horarios.

Lo que esta ola de calor deja claro (y lo que no)

Hace solo dos veranos, el precio de la luz se iba por encima de los 300 euros/MWh en jornadas como esta. La reforma del PVPC ha sido un acierto porque rompe la dependencia total del pool y protege al consumidor más vulnerable. Ocho millones de hogares respiran algo más tranquilos.

Sin embargo, que hoy marque máximos desde marzo nos recuerda que el sistema sigue expuesto a los vaivenes del gas y del calor. En plena emergencia climática, las olas de calor serán cada vez más frecuentes. La solución de fondo pasa por acelerar las renovables y, mientras tanto, por ayudar a quienes no pueden permitirse encender el ventilador.

Por ahora, la mejor defensa individual es conocer las horas más baratas y usarlas. Si tienes margen, programa la lavadora, el lavavajillas y la carga del coche eléctrico en las horas centrales del día. La diferencia en la factura a fin de mes puede ser de varios euros.

Publicidad

El debate de fondo sigue abierto: ¿debería el Gobierno intervenir los precios en episodios extremos? Mientras llega una respuesta, toca jugar con los horarios.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)