Sentencia en conciliación laboral: la Justicia avala que la empresa niegue el turno de mañana para cuidar a los hijos

Un juzgado de Ibiza acaba de sentenciar que pedir el turno de mañana para cuidar a los hijos no es un derecho automático. La empresa te lo puede denegar si no demuestras que de verdad no puedes trabajar de tarde. La sentencia es de primera instancia, pero aclara algo clave: el artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores exige que la adaptación de jornada que pides sea «razonable y proporcionada». Y para que lo sea, toca documentar muy bien tu situación. Vamos al grano.

Qué pidió el trabajador y por qué se lo denegaron

El caso es bastante concreto. Un reponedor con contrato indefinido y turnos rotatorios de mañana y tarde pidió el cambio a turno fijo de mañana (de lunes a viernes de 8 a 15 horas y sábados de 9 a 14) para poder cuidar a su hija pequeña. En un primer momento lo pidió de forma definitiva; después planteó que fuera algo temporal, hasta abril, cuando la madre de la menor iba a incorporarse a su puesto de trabajo.

La empresa se negó. Alegó razones organizativas y de producción: en el turno de mañana ya había cuatro trabajadores y en el de tarde solo tres. Meter al empleado en la mañana fija, decían, desequilibraba toda la plantilla. Además, uno de los compañeros de la tarde causó baja voluntaria a finales de febrero, lo que reforzaba la necesidad de no tocar los turnos.

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El Juzgado de lo Social número 1 de Ibiza le ha dado la razón a la empresa. La jueza, Cristina Ramón, razona que aunque el artículo 34.8 del Estatuto permite solicitar adaptaciones de jornada por conciliación, estas deben estar «justificadas» y ser «proporcionadas» a las necesidades organizativas del empleador. Y en este caso, el trabajador no demostró que necesitara de verdad la mañana. Se limitó a decir que era «para poder estar en el cuidado de mi hija», sin más datos. La documentación sobre la formación de la madre tampoco acreditaba que él no pudiera hacerse cargo de la niña por las tardes. La solicitud se cayó por falta de prueba.

Lo que dice la ley (y por qué importa)

El famoso artículo 34.8 del Estatuto de los Trabajadores reconoce el derecho a pedir un horario que te permita conciliar, pero con condiciones. La ley habla de «adaptaciones razonables y proporcionadas». Esto incluye que tu petición no puede cargarse la organización de la empresa sin más, y que tienes que demostrar por qué esa adaptación es necesaria para ti.

Traduciendo: no vale con decir «tengo un hijo»; hay que explicar por qué el turno actual te lo impide. Por ejemplo, que la guardería solo abre por la mañana, que el otro progenitor trabaja todo el día y no hay nadie más, o que la atención médica del menor exige un horario concreto. Sin ese detalle, la empresa puede rechazar tu petición y un juez avalará el no. Así de claro.

Pedir un cambio de turno sin respaldo documental es un volado: la empresa puede decir que no y la ley la protege.

Análisis: ¿hasta dónde llegan mis derechos para conciliar?

Conviene no dramatizar: esta sentencia no es del Supremo, es de un Juzgado de lo Social de primera instancia y no crea jurisprudencia vinculante. Pero sí pinta un retrato muy realista de lo que pasa en los tribunales cada día. La conciliación laboral no es un cheque en blanco; los jueces exigen que justifiques la necesidad del cambio.

En otras palabras, el derecho existe, pero se gana con pruebas. La empresa no está obligada a hacerte hueco solo porque seas padre o madre. Debe intentar un encaje, pero puede negarse si la organización se resiente —como en este caso, donde dejar la tarde con solo dos trabajadores era un marrón gordo— y tú no demuestras que el perjuicio para tu familia es mayor que el perjuicio organizativo. La balanza se inclina hacia quien mejor documenta su posición.

Si necesitas un cambio de turno, prepara un escrito con pelos y señales: horarios de guardería o colegio, turnos del otro progenitor si los hay, ausencia de otras opciones de cuidado y cualquier circunstancia familiar que haga imposible el turno actual. Si la empresa te dice no, puedes reclamar judicialmente, pero no esperes un milagro sin papeles.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)