Polymarket habría pagado a creadores por vídeos falsos de apuestas: la polémica estalla

Polymarket infló su fama con apuestas de pega. La plataforma de predicciones pagó a decenas de creadores por grabarse ganando fortunas en vídeos falsos, según una investigación que ha puesto patas arriba el sector de los mercados cripto.

El informe, que ha analizado 1.105 vídeos de 10 creadores, revela que ninguna de las apuestas mostradas —por valor de 1,9 millones de dólares— era real. Un escándalo que estalla justo cuando la compañía intenta volver al mercado estadounidense con las autoridades pisándole los talones.

El engaño: 1.105 vídeos y ni una apuesta real

Los números asustan. De todos los clips revisados desde diciembre, el 70% contenía apuestas falsas. Los creadores, en su mayoría estudiantes universitarios, cobraban entre 2.000 y 3.000 dólares al mes por publicar contenido que parecía auténtico pero era puro montaje.

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El desglose es demoledor: en 118 vídeos promocionaron casi 900.000 dólares en ganancias fabricadas, cuando en realidad esas mismas apuestas habrían acumulado pérdidas de más de 166.000 dólares. O sea, celebraban victorias que jamás ocurrieron. Y no era casualidad: la empresa les pagaba religiosamente por mantener la ficción.

A los creadores se les pidió que ocultaran el acuerdo. Solo después de que la investigación del Wall Street Journal lo destapara, algunos añadieron «@polymarket partner» a sus biografías. La transparencia brilló por su ausencia hasta que saltó la liebre.

Cómo se fabricó el entusiasmo viral: pruebas, dominios raros y un sitio de mentira

El caso más sonado es el de un estudiante que en enero celebraba haber acertado que Donald Trump diría «McDonald’s» ese mes. Spoiler: ni lo dijo. Las imágenes que mostraba eran de dos meses antes, y más de 50 usuarios reales que hicieron la misma apuesta perdieron su dinero. El vídeo era puro teatro.

Pero el engaño no se quedaba solo en guiones trucados. Muchos de esos vídeos se grababan en versiones de prueba del sitio, algunas con dominios mal escritos como «poiymarket.com», construidos por los propios ingenieros de Polymarket para hacer tests internos. Un dominio tan cutre que parecía una parodia, pero que era parte del entorno de pruebas de la empresa. Vamos, un chanchullo de manual.

La imagen de éxito de Polymarket se construyó sobre apuestas falsas, creadores pagados y ganancias que jamás existieron.

La sensación de éxito masivo que transmitían estos clips era, básicamente, un decorado. La emoción de las ganancias rápidas en redes estaba impulsada por contenido que no reflejaba operaciones reales. Polymarket inflaba artificialmente su popularidad mientras la comunidad de cripto se tragaba el anzuelo.

El golpe a la credibilidad en plena batalla por volver a Estados Unidos

Polymarket intenta regresar al mercado estadounidense tras ser expulsada en 2022 por un acuerdo de 1,4 millones con la CFTC. Ahora, con la aprobación de de su filial Polymarket US, buscaba legitimidad. Pero la confianza se construye con transparencia, no con vídeos de pega.

Además, la compañía enfrenta presiones cruzadas: estados como Kentucky la demandan por apuestas deportivas no autorizadas, mientras la administración Trump defiende los mercados de predicción. Y el hecho de que Donald Trump Jr. sea inversor y asesor de Polymarket añade una capa política que no pasa desapercibida.

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La senadora Elizabeth Warren ya ha acusado a la CFTC de estar «arrollada» por la industria y ha vinculado decisiones favorables con empresas relacionadas con Trump. En este contexto, cada vídeo falso se convierte en munición para quienes piden más regulación.

Polymarket ha dicho en su cuenta oficial que auditará su contenido promocional. La pregunta es si eso bastará para convencer a los usuarios de que su crecimiento no se cimentó en simulaciones, incentivos opacos y narrativas infladas. La credibilidad, una vez rota, no se recupera con un comunicado.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 9/10. Fabricar victorias millonarias, pagar a creadores para que las celebren y ocultar el chanchullo es de las polémicas más graves que hemos visto en el sector prediction markets. Esto no se queda en un simple troleo: hay reguladores mirando, dinero real perdido y una comunidad que se siente estafada. Las palomitas están más que justificadas.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)