Por qué olvido cosas que sé (y no es que se me haya borrado el recuerdo)

Reconócelo: a ti también te ha pasado. Sabes perfectamente el nombre de ese actor, la fórmula de aquella canción o la palabra exacta que querías usar... pero en ese momento tu cerebro se niega a dártela. Lo tienes en la punta de la lengua y no hay forma de sacarlo.

A casi todo el mundo le pasa: un recuerdo que un día parece nítido y al siguiente se esconde, aunque estés seguro de que sigue ahí. Esa sensación de “lo tengo en la punta de la lengua” podría tener más que ver con el estado interno del cerebro en ese momento que con haber perdido la información. Y ahora un equipo de investigación japonés acaba de explicar por qué.

Investigadores de la Universidad de la Ciudad de Nagoya, liderados por el profesor Hiroshi Nomura, han publicado en la revista Neuron un estudio que apunta directamente a una hormona que todos tenemos en mente solo para las alergias: la histamina.

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La clave está en la histamina (y no, no solo sirve para las alergias)

El trabajo, realizado en ratones, muestra que las neuronas histaminérgicas del cerebro fluctúan de forma lenta y espontánea. Cuando su actividad era alta justo antes de que apareciera una señal de memoria, los animales recordaban con mucha más facilidad la asociación aprendida (un sonido que anticipaba una recompensa de agua azucarada). Cuando la actividad era baja, la misma señal provocaba menos lametazos guiados por el recuerdo.

El equipo entrenó a los ratones para asociar un tono con una golosina, y luego monitorizó su cerebro en tiempo real. Descubrieron que las fluctuaciones en la actividad histaminérgica preparaban el cerebro de antemano: no era que el recuerdo se borrara, sino que el acceso a él dependía del “estado de ánimo” químico del animal justo antes de escuchar el pitido.

No es que se te borre la información: tu cerebro decide si te la presta o no en función de cómo esté 'de humor' ese día.

Para confirmar que no era una simple casualidad, los científicos usaron optogenética y manipularon directamente esas neuronas. Silenciar la histamina justo antes de la señal reducía la capacidad de recordar; activarla, la aumentaba. Y todo sin alterar otras funciones como la audición o la respuesta a la recompensa en sí. La histamina estaba actuando como un interruptor del acceso a la memoria.

Además, las imágenes de calcio revelaron que en la amígdala basolateral (una región clave para las asociaciones aprendidas) las neuronas reproducían de forma más fiable el patrón ligado al recuerdo cuando la histamina había estado alta. Si se suprimía la histamina, ese patrón se volvía débil e irregular. En conjunto, los hallazgos respaldan un modelo de “estado de preparación”: el cerebro necesita un empujoncito químico para que los circuitos de memoria estén listos para disparar.

Esto no es un fallo del disco duro: es el 'modo ahorro de batería' del cerebro

Este mecanismo explica esa sensación tan frustrante de que “lo sabes pero no te sale”. No se trata de pérdida, sino de accesibilidad. Y es un descubrimiento que nos quita un peso de encima: olvidar momentáneamente algo no significa que nuestra memoria se deteriore, sino que el cerebro está en un estado en el que ese recuerdo resulta temporalmente inaccesible.

Lo que aún falta por comprobar es si este mismo baile de histamina funciona en humanos y para todo tipo de recuerdos (miedo, espacio, relaciones sociales). Los autores apuntan que podría ser una clave para entender por qué la cognición fluctúa a lo largo del día o en enfermedades como el envejecimiento y la demencia. De momento, nos quedamos con una certeza: la próxima vez que te quedes en blanco en una conversación, no te culpes. Tu cerebro estaba, sencillamente, en modo ahorro de batería.