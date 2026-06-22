Noche en Blanco en Zaragoza: el espectáculo gratuito de la ballena gigante que no te puedes perder

Si buscas un planazo gratis en Zaragoza para este sábado, apunta: la Noche en Blanco trae una ballena gigante a la Plaza del Pilar.

The Whale Street es un espectáculo de gran formato inspirado en Moby Dick que combina teatro de calle, música en directo, danza y artes circenses, y que se desarrolla al aire libre, justo en el corazón de la ciudad, prometiendo ser el gran acontecimiento de la noche. El sábado 27 de junio, a partir de las diez, el corazón de la ciudad se transformará en un océano imaginario donde el público deja de ser simple espectador.

Y si pensabas que todo esto era solo una actuación, te equivocas: la ballena gigante emergerá literalmente entre los edificios, el capitán Ahab comandará una tripulación de artistas y la plaza se llenará de ritmo, acrobacias y color.

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Así es 'The Whale Street': la ballena gigante que conquista Zaragoza

La Plaza del Pilar acogerá, en pleno centro de de la ciudad, la principal novedad de esta edición de la Noche en Blanco. Una enorme ballena, recreada con todo lujo de detalles y que se desplaza entre los asistentes, se convertirá en el eje de una historia que mezcla el teatro de calle con la danza y la música en directo.

Según la organización, este montaje de gran formato está pensado para todos los públicos y transforma el espacio urbano en un gran escenario. No es solo una representación al uso: aquí la ficción se integra en la realidad y la plaza se vuelve parte de la narrativa.

El acceso es completamente gratuito y no hace falta entrada, así que solo tendrás que acercarte con tiempo para pillar un buen sitio. La cita es el sábado 27 de junio a las 22:00 en la Plaza del Pilar.

Los mejores planes de verano no siempre están en la playa: a veces una ballena gigante en medio de la ciudad, con música en directo y entrada libre, es el plan que más se recuerda.

La experiencia: por qué vas a querer estar allí

Lo que hace especial a 'The Whale Street' no es solo la ballena, sino la manera en que se mezcla todo: el público se ve envuelto en la acción, el sonido viaja por la plaza y la puesta en escena juega con la arquitectura del entorno. Es una experiencia inmersiva que convierte el centro de Zaragoza en un océano simbólico al que cualquiera puede sumergirse.

Además, la Noche en Blanco no es solo este espectáculo. Desde primera hora de la tarde, distintos museos, salas de exposiciones y centros culturales abren sus puertas con horarios ampliados y actividades gratuitas. Así que puedes pasarte el día entero de ruta cultural y rematar la jornada con la ballena bajo las estrellas. Un plan perfecto para ir con amigos, en pareja o en familia.

La Noche en Blanco de Zaragoza: cultura viva y ciudad abierta

Desde hace años, la Noche en Blanco se ha consolidado como una de las citas culturales más esperadas del verano en Zaragoza. Distintos museos, salas de exposiciones, teatros y centros culturales de la ciudad abrirán sus puertas con horarios ampliados y actividades gratuitas para todos los públicos. El objetivo es redescubrir la ciudad, su patrimonio y su vida cultural de una forma distinta, gratuita y para todos los públicos.

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En esta edición, la gran apuesta es 'The Whale Street', un espectáculo que llega avalado por el éxito que ha tenido en otras ciudades europeas y que transforma la Plaza del Pilar en un gran teatro al aire libre. La ballena, con sus dimensiones y movimiento, crea un efecto visual impresionante, y el trabajo de los artistas —actores, músicos, bailarines y acróbatas— hace que la historia cobre vida de verdad.

Si te gusta el teatro de calle, la danza en espacios no convencionales o simplemente quieres vivir una noche diferente, este es tu plan. Además, al ser gratuito, no tienes excusa para no ir. Eso sí, te recomiendo que llegues un poco antes para elegir bien dónde colocarte, porque la plaza se llenará. Y si quieres completar la velada, por los alrededores encontrarás terrazas y bares donde seguir disfrutando de la noche.

El evento está organizado por el Ayuntamiento de Zaragoza y forma parte de la programación especial de la Noche en Blanco. Puedes consultar todos los detalles y el resto de actividades en la agenda cultural oficial del consistorio. Recuerda: la cita es el sábado 27 de junio a las 22:00 horas en la Plaza del Pilar y la entrada es libre hasta completar aforo.

Si nunca has visto un espectáculo de estas características, te aseguro que la imagen de una ballena gigante cruzando la plaza se te quedará grabada. Es de esas cosas que solo se viven en la calle y que demuestran que la cultura no entiende de barreras.

🎟️ La ficha del plan