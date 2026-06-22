Antonio Resines, Isabel Coixet y Fangoria recomiendan sus bares favoritos en la Guía Repsol

Hay un nuevo motivo para salir de cañas este verano: la Guía Repsol acaba de lanzar una edición de sus Soletes con 60 famosos que recomiendan sus bares y restaurantes favoritos en toda España. Una iniciativa que convierte a actores, músicos y presentadores en el mejor faro para descubrir esos rincones auténticos donde se come bien, bonito y barato.

Desde Antonio Resines hasta Isabel Coixet, pasando por Fangoria o Arde Bogotá, la nueva hornada de los distintivos amarillos apuesta por la honestidad y el disfrute sin artificios. Nada de menús degustación ni estrellas Michelin: aquí mandan las terrazas frente al mar, los chiringuitos de pueblo y las barras de toda la vida. La propia directora de la guía, María Ritter, lo resume: reconocer esos negocios pequeños y apasionados que cualquiera le recomendaría a un amigo.

Un paseo por la costa: del Cantábrico al Mediterráneo

El mar es el gran protagonista de esta edición, y las recomendaciones llegan con nombre y apellido. Antonio Resines se decanta por la terraza de Joseín, en Comillas, perfecta para un salpicón con vistas al Cantábrico. Tambien en el norte, Toni Acosta se entrega a unas papas arrugadas con mojo picón en Casa África, en la localidad tinerfeña de Taganana. La actriz Clara Alvarado tira de costa asturiana y propone Playa Madre, en Caravia, un chiringuito donde el paisaje compite con la cocina.

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En Cataluña, Silvia Abril se declara incondicional de Punta Roca by Tibu-Ron, en Castelldefels, un sitio donde, asegura, se come "casi con los pies en el agua". Y la escritora Elvira Lindo reivindica la paella del chiringuito Ademuz, el de su pueblo, como plan redondo frente al mar. Para los que buscan fusión de paisaje y gastronomía, el dúo argentino Miranda! y la canaria Lana Corujo también aportan sus direcciones playeras.

La llamada del sur: pescado, atardeceres y planazos en Chiclana y El Palmar

Andalucía vuelve a imponerse como destino favorito para las vacaciones. Carlos Sobera se deja seducir por los atardeceres y el pescado de La Loma, en Chiclana de la Frontera, mientras que Los Nikis ponen el foco en Venta Molina, en la playa de El Palmar, donde el pisto con huevo y papas es casi una religión. La periodista Isabel Jiménez, por su parte, encuentra refugio en Costamarga, una de las joyas del litoral almeriense en Aguamarga.

La música también dibuja su propio mapa: Arde Bogotá recomienda el Rockola Summer Club, en La Azohía; Pablo Carbonell reivindica el ambiente de Pez Limón, en Zahara de los Atunes, y el grupo Sanguijuelas del Guadiana hace una excepción a su devoción extremeña para señalar O Chiringo, en la playa de la Magdalena de Cedeira. Propuestas para todos los gustos que comparten un denominador común: buen producto, precios asequibles y una ubicación envidiable.

Estos Soletes demuestran que la mejor gastronomía no necesita mantel largo: solo buenos productos, paisaje y el consejo de quien sabe disfrutar.

Madrid y Barcelona: la ruta del tapeo y los cócteles con estrella

En la capital, Fele Martínez y Miguel Maldonado coinciden en Los Tiernos, un bar de La Latina que es puro músculo castizo. Verónica Dulanto y Marta Hazas se decantan por la terraza de Picalagartos, en plena Gran Vía, mientras que Niña Polaca, Miss Caffeina o Anni B Sweet se citan en la coctelería Marrufo. Antonio Carmona encuentra su remanso en el Kiosko Moret, en el Parque del Oeste, y Alaska se mantiene fiel a Zara, la histórica casa de comidas donde hasta existe un plato con su nombre.

Barcelona responde con una ruta igual de apetecible. La actriz Natalia de Molina arrancaría el día en Flor de Gràcia; Axel Pi, batería de Sidonie, pararía a tomar un vino en Zim, en el Gòtic; el grupo Elefantes apostaría por el legendario Els 4 Gats, e Isabel Coixet reivindica Oblicuo, una coctelería donde el atractivo no solo está en la copa, sino en en el cuidado del sonido y la experiencia sensorial.

El broche dulce: heladerías artesanas que recomiendan Leonor Watling e Isabel Coixet

Porque ningún verano está completo sin un buen helado, la lista de favoritos incluye paradas dulces que son pura tentación. Leonor Watling e Irene Escolar se rinden ante los helados de Hijos de la Luna, en Santander, mientras que Carlos Sadness e Isabel Coixet repiten en Hijos de la Nata, en Barcelona. El escritor Antonio Muñoz Molina pone el foco en la Antigua Lechería de Valencia, y el diseñador Modesto Lomba y la cantante Marilia Monzón se dejan conquistar por las heladerías artesanas de Ayamonte y Gáldar, respectivamente. Un cierre fresco que demuestra que el talento creativo también sabe elegir el postre.

La nueva edición de los Soletes se presentó en Almería, una de las provincias más codiciadas del verano y símbolo de esa gastronomía sin artificios que reivindica la Guía Repsol. Con esta entrega, el distintivo amarillo supera ya los 5.500 establecimientos repartidos por todo el país, una red de recomendaciones que va directa al corazón (y al estómago) de quien busca comer bien, bonito y de la mano de sus ídolos.

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