SZA denuncia el robo de música negra con la IA y critica a Diplo

SZA descubrió que 238 de sus canciones habían sido usadas para entrenar modelos de inteligencia artificial sin su consentimiento. No se lo guardó para un comunicado de prensa: disparó en Instagram y señaló con nombre y apellidos a Diplo, que tiene acciones en Suno.

238 canciones (incluidos inéditos) usadas para enseñar a una máquina

Todo empezó cuando la artista de R&B revisó las bases de datos que alimentan a Suno, una de las plataformas de creación musical con IA más populares. Allí encontró 238 de sus temas, y según ella, algunos ni siquiera han visto la luz. «Estoy segura de que algunas son inéditas», escribió en su cuenta principal, y luego lanzó un mensaje que no deja lugar a matices: «Si eres músico y apoyas esta mierda degenerada das asco y no hay nada que me puedas decir para hacerme cambiar de opinión».

La reacción no se quedó en un desahogo genérico contra la IA. En su cuenta secundaria, SZA fue aún más directa. «No sé quién necesita escuchar esto pero Diplo tiene acciones puestas en Suno y está intentando activamente entrenarlo con las mejores y más brillantes mentes negras de artistas y productores». Ahí la cosa pasó de ser un debate sobre copyright a una denuncia de explotación racial. La artista subrayó que los creadores negros son los más expuestos a este tipo de prácticas, sin que exista una legislación que los proteja. «Todavía no he escuchado una canción de IA de blancos... No tenemos protección en la legislatura, médica o creativa», sentenció.

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Diplo, Suno y el algoritmo que se alimenta del talento ajeno

El productor norteamericano Diplo no es precisamente un desconocido en el mundo de los beats. Su coqueteo con la tecnología no es nuevo, pero ahora su nombre aparece asociado a Suno, la herramienta que permite generar canciones completas a partir de de unas pocas instrucciones. La plataforma se ha convertido en la favorita de quienes quieren crear música sin poner un dedo en un instrumento, y se rumorea que Diplo no solo invierte, sino que colabora activamente en entrenar el modelo con voces y composiciones de artistas consagrados.

Lo que SZA denuncia es que ese entrenamiento se hace sin pagar regalías ni pedir permiso. Y la dimensión racial añade una capa de indignación que va más allá de la propiedad intelectual. La artista habla de un expolio sistemático de la cultura afroamericana, históricamente ninguneada y ahora succionada por un software que puede replicar su estilo en segundos. La metáfora es dolorosa: lo que costó décadas construir se convierte en combustible para una máquina que no siente ni paga.

Lo que costó décadas construir se convierte ahora en simple combustible para un software que no siente ni paga.

La música negra como banco de pruebas del futuro

Este episodio enlaza con un debate más amplio: la IA musical se está cebando especialmente con géneros como el R&B, el soul o el rap, donde la identidad vocal es más difícil de disociar del intérprete. Suno, como otras herramientas, aprende de millones de grabaciones, y si los artistas negros están sobrerrepresentados en esos set de datos sin su consentimiento, el problema es doble.

SZA no es la primera en alzar la voz, pero su influencia y sus 238 canciones robadas convierten este caso en un punto de inflexión. Mientras la legislación en Estados Unidos sigue en pañales —la Oficina de Derechos de Autor todavía no ha aclarado si los outputs de IA pueden estar protegidos—, la práctica avanza a una velocidad que atropella cualquier posibilidad de negociación justa.

La pregunta que queda en el aire es si Diplo, Suno o cualquier otro actor dará un paso atrás. Viendo cómo va la industria, la respuesta más probable es un encogimiento de hombros y un tweet corporativo sobre «colaboración» con artistas. Pero SZA ya ha puesto el foco donde duele. Y no parece que vaya a soltarlo.

El resumen para vagos (TL;DR)