Plan de pensiones en la construcción: el 40 % de empresas lo incumple y esto afecta a tus derechos

Cuatro de cada diez empresas de la construcción incumplen la obligación de abonar el plan de pensiones de sus trabajadores, un derecho que forma parte del salario. Así lo denuncian los sindicatos, que alertan de que miles de empleados no están recibiendo este complemento para la jubilación.

Qué es el plan de pensiones de la construcción y cuánto te corresponde

Desde enero de 2026, el VII Convenio General del Sector obliga a las empresas constructoras a ingresar una cantidad equivalente al 2,25% del salario base anual de cada persona trabajadora en un Plan de Pensiones de Empleo Simplificado (PPES). Ese dinero no es un regalo del empleador: forma parte del salario diferido, es decir, se acumula en una cuenta individual a tu nombre y lo cobrarás cuando te jubiles, como un complemento a la pensión pública de la Seguridad Social.

Este plan de pensiones sectorial fue presentado como una de las mayores novedades de la negociación colectiva reciente. Impulsado por la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y los sindicatos CCOO del Hábitat y UGT-FICA, nació con el objetivo de llegar a unos 700.000 trabajadores de un sector muy fragmentado, donde las grandes corporaciones conviven con miles de pequeñas empresas y autónomos. Además, en 2025 se eliminó la excepción que permitía dejar fuera a los trabajadores temporales, de manera que el plan cubre a todos los asalariados.

Publicidad

El dato que dispara las alarmas: un 40% de incumplimiento

La denuncia de CCOO del Hábitat es contundente: según el Observatorio Laboral de la Construcción, en mayo de 2026 apenas 83.000 empresas de las 136.431 inscritas en la Seguridad Social dentro del sector habían realizado alguna aportación al plan. Eso significa que el 40% de las empresas no ha pagado. Si miramos a los trabajadores, la foto es similar: de más de un millón de asalariados, solo unos 850.000 recibieron alguna contribución a su plan de pensiones.

En la Comunidad Valenciana la situación es aún más preocupante. De las 22.000 empresas con personas contratadas, menos de 10.000 habían cumplido con la obligación. La organización sindical ha anunciado que pondrá en marcha una campaña estatal de información, vigilancia y denuncia para garantizar que todas las constructoras cumplan.

Qué dice la patronal y por qué la cifra puede tener matices

La Confederación Nacional de la Construcción reconoce que el grado de cumplimiento no está siendo del 100% y lo califica de “inaceptable”. Sin embargo, matiza los datos de los sindicatos: según la patronal, las estadísticas incluyen empresas inactivas y a autónomos sin trabajadores, lo que distorsiona el porcentaje de incumplimiento. Contando solo a los asalariados, más del 92% ya recibirían aportaciones, defienden desde la CNC.

La patronal también apunta a las empresas más pequeñas como las principales responsables de los impagos. “Estamos intentando llegar a las empresas más pequeñas que, probablemente, sean algunas de las responsables de que no estén pagando el 100%”, han declarado. En este sentido, apoyan las inspecciones y recuerdan que el convenio es de obligado cumplimiento.

El plan de pensiones no es un extra, es parte de tu salario. Cada mes que tu empresa no ingresa la aportación, estás perdiendo dinero que deberías tener reservado para tu jubilación.

Un plan pionero con una primera prueba de fuego

El plan de pensiones de la construcción se estrenó como el primer instrumento sectorial de este tipo en España, pensado para llevar el ahorro para la jubilación a un tejido productivo dominado por pymes. Apenas seis meses después de su entrada en vigor, las cifras de incumplimiento ponen sobre la mesa un debate de fondo: ¿son realmente viables estos planes en sectores con tanta fragmentación empresarial?

La experiencia de la construcción puede ser clave para otras industrias que miran el modelo con interés. El sector del metal llegó a plantear un plan similar para entre 1,2 y 1,5 millones de trabajadores, aunque finalmente no se incluyó en su convenio. La capacidad real de supervisión y la cultura de cumplimiento en las microempresas serán determinantes para que el sistema funcione.

Publicidad

La ficha práctica

¿Quién puede reclamar? Cualquier trabajador por cuenta ajena de la construcción cuyo empleador no esté haciendo las aportaciones al plan de pensiones.

Cualquier trabajador por cuenta ajena de la construcción cuyo empleador no esté haciendo las aportaciones al plan de pensiones. ¿Cuánto te deben? Mensualmente, el equivalente al 2,25% de tu salario base anual (a prorratear). Es dinero que se acumula en tu cuenta y podrás rescatar al jubilarte.

Mensualmente, el equivalente al 2,25% de tu salario base anual (a prorratear). Es dinero que se acumula en tu cuenta y podrás rescatar al jubilarte. ¿Dónde se reclama? Puedes acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a tu sindicato o a los servicios jurídicos de CCOO o UGT para que actúen de oficio o te asesoren en una denuncia individual.

Puedes acudir a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, a tu sindicato o a los servicios jurídicos de CCOO o UGT para que actúen de oficio o te asesoren en una denuncia individual. ¿Hay plazo para reclamar? Las deudas de la Seguridad Social prescriben a los cuatro años, pero es recomendable actuar cuanto antes para que puedas recuperar las aportaciones atrasadas.

Las deudas de la Seguridad Social prescriben a los cuatro años, pero es recomendable actuar cuanto antes para que puedas recuperar las aportaciones atrasadas. Letra pequeña clave: La empresa no puede alegar desconocimiento ni justificar el impago por problemas de liquidez: el convenio es ley entre las partes y su incumplimiento puede acarrear sanciones.

El resumen rápido (TL;DR)