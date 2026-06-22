El truco de los stickers en las historias de Instagram: el método oculto para ganar más vistas en Stories

Hay un truco en Instagram que llevas meses pasando por alto y que puede disparar las vistas de tus historias. La propia red social lo ha explicado y va mucho más allá de poner un sticker de corazón o de canción.

El método consiste en usar la búsqueda por palabras clave dentro de la bandeja de stickers. Sí, esa barrita que casi todo el mundo ignora y que, según Instagram, es la clave para encontrar los stickers más populares del momento. Basta con teclear algo como 'cumpleaños', 'estado de ánimo' o 'broma' para que aparezcan opciones temáticas y en tendencia que ni siquiera sabías que existían.

El truco paso a paso para encontrar stickers que nadie usa aún

Abrir una historia o un reel y deslizar hacia arriba para acceder a la bandeja de stickers es el primer paso. Lo que muy poca gente hace es escribir en el campo de búsqueda. Si en vez de 'deportes' pones 'básquet', los resultados se afinan y aparecen opciones mucho más originales. Probar con jerga popular, días festivos o expresiones de temporada es la manera de dar con joyitas que el algoritmo prioriza en ese instante.

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Además, los stickers no van solos: puedes superponer varios, combinar estáticos con animados y hasta usar recortes de tus propias fotos para que el contenido sea completamente tuyo. La opción 'Recortes' o 'Tus stickers' permite guardar esas creaciones y reutilizarlas más adelante, lo que agiliza mucho si subes historias a diario.

GIPHY, el socio silencioso que amplía el catálogo hasta el infinito

La integración de GIPHY dentro de Instagram es otro de los grandes aciertos que muchos creadores aún no explotan. Al tocar el icono 'GIF' dentro de la bandeja de stickers, se abre una biblioteca con millones de opciones organizadas en categorías como 'Efectos', 'Diseños con palabras' o 'Accesorios'. Marcas y creadores pueden subir sus propios stickers a GIPHY para que cualquier usuario los use, lo que convierte a las historias en un escaparate de tendencias globales casi en tiempo real.

Y ojo, porque no solo se trata de estética. Los stickers interactivos (cuestionarios, encuestas, el clásico 'Tu turno') invitan a la audiencia a participar y eso se traduce en más interacción, más tiempo de visualización y, en consecuencia, más exposición para tu perfil. Los stickers musicales, con fragmentos de canciones o carátulas, son otro imán de vistas si aciertas con el tema del momento.

El algoritmo premia el tiempo que otros pasan interactuando con tu contenido, y los stickers bien elegidos son una herramienta barata para conseguirlo.

Por qué este truco llega justo cuando más necesitas diferenciarte

Instagram lleva meses empujando funciones que premian la permanencia y la interacción por encima de los likes vacíos. En un feed cada vez más saturado de reels e historias copiadas, encontrar el sticker que aún no ha usado nadie te da una ventaja real frente a la competencia. No es solo una cuestión de diseño: es una estrategia de visibilidad que hasta ahora muy pocos creadores medianos están aplicando.

He visto cuentas pequeñas que duplican sus impresiones en historias solo por dedicar cinco minutos extra a buscar combinaciones de stickers que cuadren con el tono de su contenido. El catálogo es tan grande que casi siempre hay opciones por descubrir, y quienes lo explotan antes que los demás se llevan el pico de atención del algoritmo. La pregunta que queda en el aire es cuánto tardará esto en masificarse y si Instagram acabará premiando también la originalidad en la búsqueda de adhesivos, pero de momento la ventana está abierta de par en par.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)