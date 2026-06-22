La OCU confirma cuál es el supermercado más barato de España

Si quieres que tu cesta de la compra mensual pese menos en la cuenta bancaria, la OCU acaba de señalar el supermercado que más te conviene. De hecho, elegir el establecimiento correcto puede traducirse en un ahorro anual significativo, especialmente si ajustas la compra a las cadenas más recomendadas por la organización. Un análisis con 106.000 precios en todo el país desvela dónde pagar menos y cómo organizar mejor las compras.

¿Qué ha analizado la OCU y qué ha encontrado?

La Organización de Consumidores y Usuarios ha rastreado los precios de una cesta tipo en supermercados físicos y tiendas online de toda España. El estudio, con datos de junio de 2026, sitúa a los supermercados Dani, con presencia en la provincia de Granada, como la cadena más barata. No es un resultado menor: Dani ha logrado destacar incluso frente a grandes grupos nacionales.

Junto a Dani, Alcampo sobresale cuando se llena el carro con muchas unidades o cestas completas, según la la OCU. Además, otras cadenas como Family Cash y Supeco también aparecen entre las más económicas del listado, lo que amplía las alternativas para quienes buscan el precio más ajustado.

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¿Qué supermercados son los más baratos y cuánto puedes ahorrar?

La diferencia entre un súper y otro puede ser notable a fin de mes. Aunque el análisis no cifra el ahorro exacto, la OCU insiste en que la elección del establecimiento repercute directamente en el gasto anual familiar. Optar por Dani o Alcampo frente a cadenas premium permite un ahorro que, según la organización, merece la pena.

Entre los consejos prácticos que se desprenden del estudio, destaca la recomendación de comparar precios, planificar el menú semanal y aprovechar las ofertas tanto en tienda física como en los canales online. Para quienes viven lejos de un Dani, Alcampo te da una opción accesible, sobre todo en compras grandes.

El análisis de la OCU no solo mira el precio total de la compra; también desglosa por secciones. Así, Dani domina en alimentación seca y lácteos, mientras que Alcampo ofrece ventajas claras en productos de limpieza y cuidado personal, según los datos recogidos.

En resumen, la elección del súper importa, y mucho.

Elegir bien dónde llenar el carro puede suponer un ahorro que, al cabo del año, se convierte en un respiro para la economía familiar.

Mercadona, Lidl y Carrefour: calidad, fidelidad y los más caros según la OCU

Aunque Dani se lleve la corona de los precios bajos, la realidad es que la mayoría de los hogares tienen cerca un Alcampo, un Family Cash o incluso un Supeco, todos bien valorados por la OCU. Además, el estudio revela que las diferencias entre los más baratos y los más caros son más notables en productos frescos y de marca blanca.

Mercadona y Lidl no son los más baratos, pero la OCU destaca que son las cadenas preferidas por los consumidores por su buena relación calidad-precio. La fidelidad de sus clientes se explica por una oferta sólida y precios estables, incluso en productos frescos.

Carrefour, por su parte, se mantiene en una posición intermedia dentro del ranking. Eso sí, su amplia red de hipermercados permite acceder a descuentos puntuales que pueden acercarlo a las opciones más económicas en determinadas semanas.

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En el extremo opuesto, Sánchez Romero y El Corte Inglés aparecen como los supermercados más caros, orientados a un consumidor que valora la experiencia de compra y no prioriza el precio sobre otros atributos.

La OCU recuerda que mirar el precio por kilo o por litro es la clave para comparar productos de distinto tamaño. No te dejes llevar solo por el precio total: un formato grande a veces oculta un coste unitario mayor.

También conviene explorar la compra online. Algunas cadenas ofrecen precios más bajos en su web que en la tienda física, según el estudio, lo que puedes aprovechar si organizas pedidos grandes y evitas gastos de envío.

Conocer este mapa de precios te ayuda a tomar decisiones informadas. Si resides en Granada, Dani es la opción más clara; en el resto del país, Alcampo compite de tú a tú con Family Cash y Supeco, aunque estas últimas tienen menos puntos de venta. Mercadona y Lidl te dan una red extensa y una buena relación calidad-precio que muchos consumidores valoran por encima del ahorro estricto.

Las tarjetas de fidelización, como la de Carrefour o Lidl Plus, pueden reducir aún más el gasto si las usas con cabeza. La OCU aconseja activarlas siempre, pero sin dejarte seducir por ofertas que te hagan comprar más de lo necesario.

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