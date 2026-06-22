John Ternus, el nuevo CEO de Apple, recupera la obsesión por el diseño

Se acabó el desfile de iteraciones aburridas. John Ternus, el hombre que tomará las riendas de Apple el próximo 1 de septiembre, ha dejado claro que su prioridad número uno es recuperar la obsesión por el diseño que la compañía perdió hace años. Y según Mark Gurman, ya está moviendo piezas para que eso ocurra.

No es un rumor de pasillo. El periodista ha detallado que Ternus ha mantenido varias reuniones internas con los directivos para comunicarles que el diseño volverá a ser una prioridad absoluta. Y no lo ha dicho solo de palabra: ya ha empezado a reestructurar el departamento de diseño industrial, esa división que durante la era Cook quedó relegada a un segundo plano. La cita textual que Gurman atribuye a Ternus en esas reuniones lo deja claro: «Apple ha brindado un diseño verdaderamente increíble a más personas que ninguna otra compañía en la historia. Nos aseguraremos de que siga siendo así». Palabras mayores.

La obsesión por el diseño no es un capricho: es lo que convirtió a Apple en la marca más valiosa del mundo antes de que los números tomaran el control.

Y eso es justo lo que muchos llevaban años echando de menos. Desde que Tim Cook asumió el mando en 2011, Apple se convirtió en una máquina de hacer dinero, pero el diseño perdió chispa. El iPhone mantuvo cinco años con cambios casi imperceptibles, el MacBook apenas se movió estéticamente y, salvo el Apple Watch Ultra, ni los relojes se diferenciaban de una generación a otra. El colmo: un AirTag fue uno de los productos más innovadores en diseño de los últimos tiempos. En serio.

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El plan de Ternus: volver a enamorar con el diseño

La apuesta no es solo cosmética. John Ternus quiere que la división de diseño industrial recupere el peso que perdió tras la marcha de Jony Ive, legendario diseñador que marcó una época (más en su entrada de Wikipedia). Según Gurman, ya está dedicando tiempo a estudiar si la dirección de diseño cambiará o si volverá a tener presencia en la junta directiva, algo que desapareció en los últimos años. El mensaje es claro: la era del «vale, pero que sea bonito» ha terminado.

Y la pregunta que sobrevuela Cupertino es evidente: ¿podrá Ternus repetir la obsesión estética de la era Jobs sin que el resto de la maquinaria se resienta? Porque lo de Jobs era casi una dictadura del diseño, y Apple ahora es un gigante con otro ritmo. Aún así, las primeras señales son prometedoras: Ternus es un perfil mucho más centrado en el producto que Cook, y eso se nota.

Dónde pinchó Apple en la era Cook (y por qué duele)

Vamos a ser claros: el éxito económico de Cook ha sido aplastante —Apple es la compañía más valiosa del mundo—, pero el alma estética se fue diluyendo. La prioridad fue la eficiencia y las cadenas de suministro, y el diseño pasó a ser una variable más, no el motor. El último gran golpe de diseño fue quizás el iPhone X en 2017, y desde entonces hemos vivido de iteraciones y colores nuevos.

El iPhone Pro del año pasado intentó un lavado de cara, pero muchos usuarios notaron que algo no encajaba: parecía diseñado por otra compañía. Algo impensable hace una década. No era feo, pero faltaba esa chispa reconocible, esa línea de tensión que hacía que un dispositivo gritara «Apple» incluso antes de encenderlo. Y esa ausencia es la que Ternus quiere remediar.

¿Puede Ternus cambiar el rumbo o es otra cortina de humo?

Aquí llega la parte de análisis serio. El contexto es complejo: Ternus llega al puesto con una hoja de ruta de producto ya diseñada bajo el mandato de Cook. El iPhone Ultra, el iPhone plegable, los AirPods con cámara o las gafas estilo Ray-Ban Meta son proyectos que ya estaban aprobados. Así que su margen de maniobra inicial es limitado. Eso sí, aún puede influir en la ejecución y en la obsesión por los detalles.

Lo más jugoso es que 2026 y 2027 serán años clave. Si Ternus logra imprimir su sello en esos lanzamientos, podría devolverle a Apple ese halo de producto deseado que algunos creen perdido. Pero si la maquinaria financiera sigue pesando más que la de diseño, el plan se quedará en una nota de prensa bien escrita y poco más. La historia dice que Apple nunca ha recuperado la magia cuando la ha perdido: la ha reinventado. Veremos si Ternus tiene madera de reinventor.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. La intención es impecable y las primeras reuniones pintan bien, pero el verdadero examen llegará cuando se vean los productos. Mientras tanto, confiamos en que Ternus sabe lo que se hace — aunque lo de recuperar la obsesión por el diseño en una compañía de 2 billones de dólares es como ponerle cascabel al gato.

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El resumen para vagos (TL;DR)