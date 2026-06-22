Rockstar desmiente el rumor falso de GTA VI que ilusionó a toda la comunidad

150 euros por GTA VI. Eso es lo que un vídeo viral aseguraba que costará el juego, y la comunidad de Grand Theft Auto casi se incendia en tres segundos. El clip, grabado por un tipo desde su coche, no citaba fuentes, no mostraba pruebas, pero se quejaba con tanta convicción que millones de personas lo compartieron como si fuera la verdad revelada.

El rumor era redondo: etiqueta de 150 euros, 300GB de espacio en consola y un abuso sufrido por los jugadores. En cuestión de horas, los comentarios de los perfiles oficiales de Rockstar se llenaron de quejas, de enfado y de peticiones de explicaciones. Todo basado en un vídeo que cualquiera con un móvil y ganas de inflar la polémica podría haber grabado.

Un tipo en un coche que incendió Twitter

El autor del bulo no era un insider con historial, ni un periodista con acceso a información privilegiada, era alguien que hablaba a cámara mientras conducía, que mezclaba indignación con cifras redondas y que no dejaba ningún enlace ni documento. Aún así, el desmentido no ha venido de Rockstar: la desarrolladora guarda silencio absoluto, como viene haciendo desde que anunció la fecha de apertura de reservas el 25 de junio.

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Lo irónico es que este vídeo ha sido el más exitoso en contagiar histeria justo cuando más falta hacía un poco de calma. Estamos a dos días de que se abran las reservas y la compañía no ha soltado ni el precio ni los requisitos de espacio. Así que cualquier cifra que circula es, en el mejor de los casos, una apuesta al azar.

Pero la verdad es mucho más aburrida: Rockstar no ha soltado prenda.

El bulo se sostiene en un vídeo sin fuentes, pero la indignación se extiende como si Rockstar hubiera publicado un comunicado oficial.

Lo que realmente sabemos (y es poco)

Rockstar tiene una política de comunicación que roza la paranoia, y con GTA VI está siendo aún más críptica. Las únicas verdades confirmadas son que el juego sale en 2026, que las reservas se activan este 25 de junio y que la portada ya se ha mostrado. Toda la demasía de detalles —precio, tamaño, mapa— es terreno de la especulación. Puedes consultar la información oficial en la web de Rockstar, no en un vídeo de TikTok.

La comparación con otros lanzamientos sirve de poco: GTA V costó 60 euros en 2013, pero la inflación y el desarrollo inflado del nuevo título hacen imposible adivinar. Lo que sí es cierto es que el rumor de los 150 euros nació de una necesidad de polémica, no de un soplo de oficina.

La máquina de los bulos en la era del hype

No es la primera vez que un rumor falso de GTA VI enloquece a la comunidad. En 2029, según rezaba otro bulo, el mapa incluiría Liberty City, Vice City y Los Santos en una misma partida, y acabó siendo un montaje de un youtuber con demasiado tiempo libre. La diferencia ahora es la velocidad: un vídeo sin pies ni cabeza alcanza millones de visualizaciones en horas, antes de que nadie se moleste en verificar.

Compararlo con filtraciones de peso, como las de Nate the Hate sobre Nintendo, es como poner una partitura de Mozart junto a un papel arrugado. Aquellos que se han ganado la credibilidad a pulso ofrecen contexto, admiten márgenes de error y no buscan el clic fácil. El tipo del coche solo quería views, y vaya si las consiguió.

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A mí me preocupa menos el rumor que la credulidad con que se traga. Si en tres meses alguien afirma que GTA VI incluye un DLC de Los Soprano por 200 euros, la misma gente volverá a enfadarse sin preguntar siquiera de dónde sale la información. Y Rockstar, mientras tanto, seguirá jugando a no soltar prenda.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3/10. El juego sigue siendo uno de los lanzamientos más esperados de la década, pero la ola de rumores infundados no hace más que generar ruido. Menos pánico y más esperar al 25 de junio.

El resumen para vagos (TL;DR)