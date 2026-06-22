Ayuda con la factura de la luz: el Gobierno confirma cómo ahorrar en electricidad si eres un hogar vulnerable

Si tu factura eléctrica está por las nubes y cada verano es un calvario, el bono social eléctrico puede reducir el recibo hasta un 57,5%. Es la ayuda más contundente que tiene el Gobierno para hogares vulnerables y se puede pedir en cualquier momento si cumples los límites de ingresos.

Con la vuelta del IVA de la electricidad al 21% y el Impuesto Especial de nuevo al 5,11%, las facturas se han encarecido. Pero el bono social eléctrico, regulado desde 2009, sigue activo y se aplica en en la tarifa PVPC (la tarifa regulada). Puedes consultar todos los detalles en su entrada de Wikipedia.

Los descuentos no son iguales para todos. Los consumidores vulnerables tienen un 42,5% de rebaja sobre el término de energía, mientras que los vulnerables severos alcanzan el 57,5%. Además, si estás en riesgo de exclusión social, los servicios sociales pueden asumir parte del recibo y evitar cortes de suministro.

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¿Qué descuento te aplican realmente?

El bono social se aplica sobre la tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor). Para acceder, la potencia contratada no puede superar los 10 kW. La diferencia entre vulnerable y vulnerable severo se decide según los ingresos de la unidad familiar, con referencia al IPREM.

Los vulnerables severos son hogares con ingresos muy bajos, pensionistas que perciben prestaciones mínimas o familias numerosas que no superan ciertos umbrales. Si algún miembro recibe el Ingreso Mínimo Vital, también se evalúa la renta conjunta.

La factura eléctrica ya no perdona, y sin rebajas fiscales, el bono social es lo único que separa a miles de hogares del corte de suministro.

Los límites de ingresos que deciden todo

El cálculo se hace con el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, la referencia que usa el Gobierno para fijar ayudas). Para que te hagas una idea, una persona sola puede acceder al bono social si sus ingresos anuales no pasan de 12.600 euros. Con una pareja y dos hijos menores, el tope sube a 23.520 euros.

Por encima de esas cifras, con carácter general, no se puede pedir. Los vulnerables severos tienen límites aún más bajos, así que conviene revisar bien el borrador del IRPF antes de tirar la toalla.

Por qué el bono social es ahora la única red real

Las rebajas fiscales que aliviaron las facturas durante la crisis energética desaparecieron en 2024 y 2025. El IVA de la luz ha vuelto al 21% y el Impuesto Especial al 5,11%. En otras palabras, el recibo base es más caro que hace dos años, y el bono social es la única ayuda directa que queda.

No es perfecto —los umbrales de renta dejan fuera a muchos hogares que también lo pasan mal— pero es el freno más eficaz contra la pobreza energética. Sin él, miles de familias se quedarían sin poder encender el ventilador o la nevera en pleno agosto.

📅 Dónde y cuándo

Plazo: No hay fecha de cierre. Puedes solicitarlo en cualquier momento del año.

No hay fecha de cierre. Puedes solicitarlo en cualquier momento del año. Quién puede pedirlo: Personas con rentas bajas que tengan contratado el suministro en PVPC y potencia ≤10 kW. Hay dos niveles según ingresos.

Personas con rentas bajas que tengan contratado el suministro en PVPC y potencia ≤10 kW. Hay dos niveles según ingresos. Cuánto: Descuento del 42,5% para vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos.

Descuento del 42,5% para vulnerables y del 57,5% para vulnerables severos. Dónde se solicita: A través de tu comercializadora de referencia. Consulta la lista actualizada en la web de la CNMC o en las páginas de Endesa, Iberdrola, Naturgy, etc.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)