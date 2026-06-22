Óscar Casas y Ana Mena rompen su relación: la ruptura amistosa que ha pillado por sorpresa

Se acabó. Ana Mena y Óscar Casas han puesto punto final a su historia de amor… y lo han hecho como empezó: sin dramas, con cariño y en el peor momento para los cotillas que esperaban un culebrón.

Salseo-O-Meter

Nivel de salseo: 8/10. No hay terceras personas ni declaraciones explosivas, pero el adiós de una de las parejas más inesperadas de nuestro star system sigue dejando un vacío en el corazón de los fans. Y eso, para qué negarlo, es un terremoto silencioso.

Así se ha confirmado la noticia (y por qué te has enterado a la hora de la siesta)

El periodista Javier de Hoyos soltó la bomba este domingo en sus redes sociales. Según contó, había hablado con el entorno más cercano de la pareja, y la ruptura ya era un hecho desde hace casi un mes. Nada de culebrones: "me confirman que no hay terceras personas ni nada raro, que ha sido una ruptura de mutuo acuerdo y que se quieren mucho". Dicho y hecho.

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La información la corroboró la revista ¡Hola! unas horas después, dejando claro que ambos ya no están juntos. Ana y Óscar, que siempre han llevado su relación con una discreción casi anacrónica, han preferido cerrar la página sin hacer ruido. Y eso, en pleno 2026, es casi un acto de rebeldía.

Del rodaje de 'Ídolos' a las vacaciones en Roma: así fue su historia

Se conocieron en 2024 durante el rodaje de la película Ídolos, y a finales de aquel año ya eran pareja oficial. Desde entonces, entre alfombras rojas algún que otro viaje, han ido dosificando imágenes de una relación en la que nunca pareció haber prisa. En su paso por El Hormiguero para promocionar la cinta, Ana confesó que lo suyo con Óscar había sido tan natural que hasta le asustaba: "No estaba acostumbrada a que fuera tan fácil". Él, por su parte, la definió como "honestidad pura".

Uno de los momentos más románticos lo protagonizaron el pasado marzo, cuando la revista Diez Minutos publicó en exclusiva las imágenes de un viaje a Roma que dejó claro el excelente momento que vivían. Besos, complicidad y una química que ahora se ha esfumado sin grandes gestos.

A veces la calma es la antesala del final más inesperado.

Rupturas con paz y trabajo a tope: el nuevo patrón del famoseo español

Ana Mena está en uno de los mejores momentos de su carrera: recogió la Medalla de Andalucía en febrero, acaba de sacar Pa ti toa junto a Lola Índigo –un temazo que ya suena en todas partes– y tiene una gira de verano que no le deja un hueco. Óscar, por su parte, está inmerso en el rodaje de A puño descubierto, su segunda película con su hermano Mario, donde se está dejando la piel (literalmente, a juzgar por las heridas que ha compartido en redes).

Así que sí: las agendas incompatibles y la vorágine profesional probablemente han sido el detonante silencioso de esta separación. No hay mal rollo, ni traiciones, ni ese punto de drama que tanto nos gusta. Pero quizá ahí radique la fuerza de este adiós: en demostrar que dos personas pueden quererse y aun así decidir que ya no es el momento.

En los últimos años, otras parejas jóvenes del panorama español han elegido caminos similares. Separaciones limpias, sin portadas ni reproches, que dejan la puerta abierta al futuro y, sobre todo, protegen lo construido. Aitana y Miguel Bernardeau abrieron ese camino, y ahora Ana y Óscar lo confirman: ha llegado la era de los divorcios sin enemigos.

El chisme en 3 claves (TL;DR)