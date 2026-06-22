El Supremo condena a Ábalos a 24 años y a Koldo a 19 por el 'caso mascarillas'

El Tribunal Supremo ha hecho pública esta mañana la sentencia del caso mascarillas y no deja lugar a dudas: condena al exministro José Luis Ábalos a 24 años de prisión y a su asesor Koldo García a 19 años. La Sala Segunda del Alto Tribunal considera probado que cobraron sobornos durante la pandemia para colocar contratos de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión, representada por Víctor de Aldama.

Y aquí viene la sorpresa: Aldama, pieza clave de la trama, se libra de la cárcel. El tribunal le aplica una atenuante y le impone trabajos en beneficio de la comunidad. La sentencia, que coincide con lo que pidió la Fiscalía Anticorrupción, supone uno de los mayores varapalos judiciales a un ex alto cargo del PSOE.

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Nivel de impacto social: 9/10. El fallo afecta a un exministro en activo durante la gestión de la pandemia, sacude al Partido Socialista y amplifica el debate sobre la corrupción en las instituciones.

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La condena: 24 años para Ábalos, 19 para Koldo y la sorpresa con Aldama

Los delitos son graves: organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias. Las penas suman exactamente lo que reclamó Anticorrupción. Ni un año menos de lo que pedía la Fiscalía, lo que da una idea de la contundencia del tribunal. Koldo García, el hombre de confianza del exministro, también ve cómo se le cierra la puerta de la cárcel por casi dos décadas. Mientras, Víctor de Aldama, el empresario que destapó la trama, sale mejor parado: siete años de trabajos para la comunidad. Una decisión que no ha gustado a todos, pero que los magistrados justifican por su colaboración durante la instrucción.

La Sala destaca que los acusados 'convirtieron la emergencia sanitaria en un negocio privado', aprovechando el poder de adjudicación del Ministerio en un momento crítico. En total, la empresa de Aldama recibió más de 50 millones de euros en contratos para suministrar mascarillas, guantes y otros materiales que luego resultaron defectuosos en algunos lotes.

Cómo afecta esta sentencia al PSOE y a la política española

José Luis Abalos fue pieza clave del gobierno de Pedro Sánchez: además de ministro, ocupó la secretaría de Organización del PSOE. Su condena llega en un momento de máxima tensión política, con el Ejecutivo defendiendo su gestión y la oposición usando el caso como ariete. El Partido Socialista expulsó a Ábalos cuando estalló el escándalo, pero la sentencia reabre heridas internas y cuestiona los sistemas de control del partido.

El fallo golpea de lleno la credibilidad del Gobierno en un tema tan sensible como fue la gestión de la pandemia. Muchos ciudadanos recordarán las colas para conseguir mascarillas mientras los responsables del ministerio se lucraban —según la Justicia— con contratos a dedo. Y aunque el PSOE intenta desmarcarse, la imagen de un ex alto cargo con una condena tan alta pone en aprietos a la coalición.

La sentencia establece que los condenados se beneficiaron de la emergencia sanitaria para amasar una fortuna personal a costa del erario público.

Un caso con ecos de la Gürtel: qué dice la justicia y qué viene ahora

Este no es el primer gran proceso de corrupción que acaba con penas muy elevadas. Casos como el de la Gürtel o los ERE en Andalucía también terminaron con condenas de larga duración y un fuerte desgaste político. El Tribunal Supremo, en esta ocasión, ha elevado el listón al aceptar sin matices la petición fiscal. La trascendencia no es solo penal: el fallo llegará al Tribunal Constitucional porque las defensas ya han anunciado recurso de amparo. Pero la vía penal está agotada; la prisión tendrá que cumplirse salvo que se estime una vulneración de derechos fundamentales.

Lo que viene ahora: la ejecución de las penas, la posible reclamación de responsabilidades patrimoniales y un debate político que, lejos de apagarse, ganará intensidad. El caso mascarillas se ha convertido en un símbolo de la corrupción vinculada a la pandemia y marcará, sin duda, la agenda de los próximos meses.

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