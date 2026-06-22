Te vendieron el mito de la leche inflamatoria: la ciencia lo desmiente

Venga, reconócelo: a ti también te han repetido hasta la saciedad que la leche inflama, que es un alimento «de crías» y que deberías pasarte a las bebidas vegetales sí o sí. Yo mismo he escuchado ese discurso en redes sociales y hasta en alguna charla de nutrición. Pero, ¿qué hay de cierto? La ciencia, lejos de lo que cuentan los gurús del bienestar, está apuntando en otra dirección.

¿De dónde viene el bulo de que la leche inflama?

El mito ha crecido al calor de las corrientes que demonizan los lácteos, sobre todo en Instagram y TikTok. Se ha repetido que la leche produce mucosidad, inflamación crónica e incluso que es inútil para los adultos. La realidad es tozuda: en Europa, el 90% de la población tolera la lactosa gracias a una mutación genética que permite digerirla sin problemas.

Lo que dice la ciencia (y no es opinión)

La traumatóloga y divulgadora Inés Moreno Sánchez, conocida en redes como @latraumatologageek, acaba de publicar 'Homo imperfectus' (Espasa) y en una entrevista con Infosalus ha puesto los puntos sobre las íes. Según explica, la leche no solo no inflama, sino que puede ser un antiinflamatorio natural. ¿Los responsables? La lactoferrina, que atrapa el hierro libre y reduce el estrés oxidativo; los ácidos grasos de cadena corta de los lácteos fermentados, que calman la inflamación intestinal; y péptidos bioactivos con efecto similar a los antihipertensivos.

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Pero hay más: cada vaso adicional de leche al día se asocia con una reducción del 13% en el riesgo de síndrome metabólico, un 19% menos de obesidad, un 13% menos de diabetes tipo 2 y un 12% menos de enfermedades cardiovasculares. Y no hablamos de leche desnatada, sino de leche entera. La matriz grasa de la leche contiene más de 400 ácidos grasos únicos, y las personas con niveles altos de esos ácidos en sangre tienen menor inflamación sistémica y menos riesgo cardiovascular.

El consumo de leche entera en niños se asocia con un 40% menos de riesgo de sobrepeso comparado con la desnatada.

¿Leche entera o desnatada? El dato que te va a sorprender

La doctora Moreno insiste en que la leche entera sacia más, ayuda a controlar los picos de glucosa y hace que comas menos de otros alimentos menos saludables. «La forma más fácil de bajar el pico de glucosa es bebiendo un vaso de leche», afirma. No es una opinión: funciona como tampón insulínico. Y en los niños, el consumo de leche entera se asocia con un 40% menos de riesgo de sobrepeso frente a la desnatada.

¿Y las bebidas vegetales? Que no te vendan gato por liebre

Otro de los mitos es que las bebidas de almendra o avena son equivalentes a la leche en calcio. La realidad es que un vaso de leche de vaca aporta 300 miligramos de calcio, con una biodisponibilidad del 30-35%, mientras que un vaso de bebida de almendra sin fortificar apenas llega a 2 miligramos. Para obtener el mismo calcio que te da un vaso de leche, necesitarías comer 640 gramos de espinacas crudas. La leche, además, ofrece un perfil de aminoácidos casi perfecto, vitamina B12, fósforo, potasio, magnesio y zinc. «Es el multivitamínico más denso nutricionalmente de la dieta adulta europea», remacha la experta.

En resumen, que no te líen: la ciencia avala que los lácteos enteros son seguros y beneficiosos para la mayoría. La clave está en la cantidad y en la matriz completa del alimento, no en reducirlo a «grasa mala» o «calorías vacías».

🧠 Para soltarlo en la cena

La leche entera reduce inflamación y riesgo metabólico en un 19 %.