“Estoy hundido, voy a necesitar tiempo para asimilar este golpe”: El duro revés judicial de Zapatero que arrastra a sus propias hijas

La reciente visita al despacho del juez instructor José Luis Calama habría dejado una huella anímica en el político, José Luis Rodríguez Zapatero. Quien ostentara la responsabilidad de ser el presidente del Gobierno español entre los años 2004 y 2011 atraviesa ahora una de las etapas más delicadas y tensas de toda su trayectoria pública.

Desde que la investigación sobre la aerolínea tomó impulso, las horas han transcurrido de forma angustiosa para el exlíder socialista. Acostumbrado a lidiar con crisis de Estado y presiones internacionales durante su mandato, este revés judicial tiene un componente íntimo que lo hace mucho más difícil. Lejos de los atriles y las cámaras, en la privacidad de su círculo de máxima confianza, habría mostrado ahora su faceta más vulnerable ante el giro que han tomado los acontecimientos.

Las fuentes cercanas a su entorno consultadas por Ok Diario confirman que el impacto emocional habría sido devastador. Según ha confesado a sus allegados más íntimos, la situación le ha sobrepasado por completo: “Estoy hundido, voy a necesitar tiempo para asimilar este golpe”.

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La tesis del instructor y la postura defensiva del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero

La tesis del instructor y la postura defensiva del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero | Fuente: Agencias

El instructor del caso no dudó en exponerle la tesis central sobre la que pivota toda la investigación actual. El foco de la justicia está puesto sobre una consultora denominada Análisis Relevante, propiedad del empresario Julio Martínez Martínez, conocido en este entramado bajo el apelativo de Julito, quien actualmente se encuentra detenido.

La sospecha de la justicia sostiene que dicha consultora habría funcionado presuntamente como un canal para desviar comisiones derivadas de un supuesto tráfico de influencias. Pero lo que verdaderamente agrava la situación y enciende las alarmas del caso es el destino final de esos fondos. La investigación apunta a que el dinero que ingresaba en la mercantil de este empresario acababa recalando en las cuentas personales del expresidente y, lo que es aún más doloroso para él, en las sociedades vinculadas a sus hijas, Laura y Alba, concretamente en la empresa Whathefav.

Es precisamente esta implicación familiar la que ha provocado la mayor de las indignaciones en el exmandatario. Ver el nombre de sus descendientes ligado a una trama de presuntas comisiones irregulares ha sido el detonante de su malestar más profundo. En sus conversaciones privadas, Zapatero rechaza de plano cualquier tipo de enriquecimiento ilícito. Para resumir su postura ante los suyos y tratar de zanjar las dudas, ha repetido de manera constante: “Ni yo ni mis hijas hemos sido comisionistas”.

Las explicaciones de José Luis Rodríguez Zapatero en sede judicial sobre el rescate aéreo

El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero | Fuente: Agencias

Más allá de los lamentos en la esfera privada, la batalla legal se libra en los tribunales, y allí el expresidente tuvo que responder a las cuestiones planteadas por el magistrado. Durante su declaración, mantuvo una posición defensiva, negando en bloque todas y cada una de las sospechas que pesan sobre sus gestiones.

Frente al juez Calama, Zapatero fue interrogado sobre su posible grado de influencia en las decisiones gubernamentales que afectaron a la compañía aérea investigada. Su respuesta siempre fue intentar cortar de raíz cualquier insinuación sobre el uso de sus antiguos contactos en la administración para favorecer intereses privados. En su turno de palabra, dejó clara su nula participación institucional: “no hablé con nadie, absolutamente con nadie del sector público sobre el rescate de Plus Ultra”.

Para justificar los ingresos y la relación con la consultora investigada, el antiguo líder del PSOE argumentó que su vinculación fue de carácter estrictamente laboral. Defendió ante la justicia que los trabajos realizados para la empresa de Julio Martínez Martínez respondían a servicios profesionales reales y lícitos. No obstante, la instrucción judicial mantiene una postura diametralmente opuesta y continúa rastreando la ruta del dinero hasta llegar a la sociedad de las jóvenes Laura y Alba, manteniendo vivo el pulso entre la versión del investigado y las pesquisas policiales.

El misterio de las joyas y el silencio estratégico de Zapatero

El misterio de las joyas y el silencio estratégico de Zapatero - Fuente: Agencias

Si hay un elemento que añade una capa de complejidad y misterio a este procedimiento judicial, es, sin duda, el asunto de las joyas. Este se ha convertido en uno de los capítulos más espinosos y llamativos de toda la causa que instruye la Audiencia Nacional. La procedencia y titularidad de estas piezas de valor ha generado multitud de interrogantes que, por el momento, no han encontrado una respuesta oficial en sede judicial.

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Llama la atención que, durante su comparecencia ante el juez Calama, este fuera el único punto del interrogatorio en el que el político decidió acogerse a su derecho a no contestar. Cuando llegó el momento de aclarar el origen de los bienes incautados o señalados en la investigación, el exdirigente optó por frenar en seco las preguntas del magistrado. Su negativa quedó registrada en el acta judicial con una escueta pero significativa frase procesal: “No deseo prestar declaración”.

Esta maniobra evasiva no fue un capricho del momento, sino que respondería a una estrategia legal. El equipo de defensa alegó que existía un recurso pendiente de resolución sobre este asunto específico y que, al no tener efecto suspensivo, prefería guardar silencio por precaución. Evidentemente, esta decisión de no dar explicaciones inmediatas bajo juramento ha alimentado las sospechas sobre este flanco de la investigación, dejando una incógnita abierta que deberá resolverse en las próximas semanas.

Con la esperanza de cerrar este frente de una vez por todas, Zapatero traslada a sus personas de confianza una previsión muy optimista a corto plazo, según Ok Diario: “Espero recibir los certificados de las joyas esta semana”.

Según los cálculos de Zapatero, esta documentación oficial será la llave para acreditar de forma irrefutable el origen lícito y la titularidad real de las piezas. Confía en que, una vez aportados los certificados al sumario, el juez Calama no tendrá más remedio que desactivar las pesquisas sobre este apartado. Mientras aguarda la llegada de estos salvoconductos de papel, asumiría con resignación que le espera un camino largo en los tribunales y que se prolongará: “Voy a necesitar tiempo para asimilar este golpe”.