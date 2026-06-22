Lo que cambia con la nueva norma europea de la maleta de mano: precio, condiciones y derechos

Si sueles volar con una maleta de cabina, la nueva norma europea sobre equipaje de mano puede cambiar el precio que ves al reservar tu vuelo.

¿En qué consiste la nueva norma de la maleta de mano?

El acuerdo alcanzado en Bruselas para renovar el reglamento europeo de derechos de los pasajeros introduce una obligación clave: las aerolíneas deberán incluir el equipaje de mano en el precio que muestran desde el inicio de la compra. Hasta ahora, muchas compañías, especialmente las de bajo coste, anunciaban tarifas «a partir de 20 euros» sin contar con la maleta de cabina, un servicio que se añadía más tarde y que podía duplicar el precio final.

Según la información publicada por La Vanguardia, el texto aún debe ser aprobado por el pleno del Parlamento Europeo y el Consejo de la UE durante el mes de julio de 2026. Una vez publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, la normativa empezará a aplicarse en 2027.

Publicidad

La patronal mundial de aerolíneas, IATA, ha rechazado la reforma por considerar que provocará «dificultades operativas y costes adicionales que, en última instancia, recaerán sobre los pasajeros». Ryanair, a través de su consejero delegado, Michael O’Leary, califica la medida de «absurda».

Una vez entre en vigor, cualquier anuncio de vuelo en la UE deberá reflejar el precio real con la maleta de cabina incluida, lo que acaba con los precios de reclamo que escondían ese suplemento.

Con la nueva regulación, el precio que ves al buscar un vuelo será el precio real, sin sorpresas al pasar por caja.

Cómo te afecta: el precio que ves y lo que pagas

Los pasajeros verán cambios en la forma de contratar el viaje. Un ejemplo real: un vuelo de ida y vuelta entre Barcelona y París que parte de 173,98 euros sin maleta de cabina se convertía en 309,98 euros al añadir el trolley y la selección de asiento. Con la futura norma, el precio que aparecerá en el comparador y en el primer paso de la reserva será el que incluya la maleta de mano.

Javier Gándara, presidente de la asociación de aerolíneas española ALA, advierte de que entre el 30 % y el 50 % de los pasajeros en vuelos intraeuropeos viajan sin maleta de cabina, por lo que temen que el nuevo sistema induzca a error: el viajero deberá quitar expresamente el servicio en el último paso si no lo necesita, y parte de ellos acabarán pagando un extra sin quererlo.

Mientras tanto, según la la asociación de consumidores Facua, la propuesta convierte la maleta de mano en un extra pre marcado en lugar de reconocerlo como un derecho implícito al billete. Rubén Sánchez, su portavoz, considera que «es contraria a la prohibición de dejar pre marcados servicios adicionales».

Derechos del pasajero y el debate entre aerolíneas y consumidores

El negocio de los servicios complementarios —elegir asiento, facturar maleta en bodega o subir el trolley a cabina— generó 157.000 millones de dólares en 2025, un 124 % más que en 2016, según IdeaWorksCompany. Mientras tanto, el precio de la tarifa básica ha bajado un 43 % en el mismo periodo. La reforma europea no encarece forzosamente el viaje, pero sí cambia la forma en que las compañías compiten por el precio más visible.

Publicidad

Bruselas defiende que la nueva transparencia beneficiará al consumidor. «Se acaba con las prácticas de precios finales distintos a los señalados desde un inicio, lo que dificultaba la comparación», explica el abogado especializado en derecho aeronáutico Jai Nanwani.

Las aerolíneas, por su parte, ven poco margen para modificar su modelo: la era de los vuelos reclamo, con tarifas casi simbólicas, podría tener los días contados. Mientras la norma no esté en vigor, sigue siendo fundamental comparar siempre el precio con y sin equipaje y reclamar si te has sentido engañado por la publicidad.

🛒 La ficha de consumo