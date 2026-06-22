El precio de la felicidad en España 2026 se dispara a 87.900 euros, el doble del salario medio

Si alguna vez te has preguntado cuánto dinero hace falta para ser feliz en España, un estudio acaba de ponerle cifra: 87.900 euros al año. El doble del salario medio. Casi nada.

Lo firma Remitly basándose en una investigación de la Universidad de Purdue, y lo llaman el precio de la felicidad. Traducido: el umbral de ingresos anuales a partir del cual la gente en las grandes ciudades españolas dice sentirse realizada. Un dato que, visto desde el sueldo de un mileurista, suena más a coña que a meta.

¿De dónde sale ese número (y por qué importa)?

El concepto no es nuevo. Llevamos años escuchando eso de que “el dinero no da la felicidad, pero ayuda”. Y la ciencia, a base de encuestas de satisfacción vital, ha ido afinando una horquilla. El estudio de Purdue va un paso más allá y cruza la renta percibida con el coste de vida local. En España, el resultado es ese: casi 88.000 euros brutos al año para que una persona se considere económicamente estable y feliz.

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Ojo: no hablamos de lujos. Estamos hablando de pagar el alquiler sin sudar, de no aplazar citas médicas ni facturas, de ahorrar por si acaso y, de vez en cuando, permitirse un capricho sin cargo de conciencia. Eso es lo que el informe entiende por felicidad económica.

Y aquí llega la primera sacudida: el salario medio (el sueldo bruto anual más frecuente en España, ronda los 27.000 euros según los últimos datos del INE) no cubre ni la tercera parte del dichoso umbral. La brecha es enorme.

Barcelona y Madrid, el doble de imposible

Como era de esperar, la factura de la felicidad no es igual en todas partes. El estudio señala directamente a las dos grandes ciudades: Barcelona y Madrid. En ellas, el precio de sentirse bien sube todavía más, porque el metro cuadrado y la vida en general son más caros. Remitly no desglosa una cifra concreta para cada una, pero habla de miles de euros de diferencia respecto a la media nacional.

Es decir, que si en el conjunto de España el listón está en 87.900, en Barcelona o Madrid probablemente se te vaya a los seis dígitos. Para que te hagas una idea: en Madrid, el alquiler medio supera los 1.500 euros y una compra semanal para dos personas puede rozar los 100 euros. El sueldo mínimo interprofesional (15.120 euros en 2026) apenas da para sobrevivir en esas ciudades, y necesitarías cinco veces eso solo para ser “feliz”.

¿Y si te digo que el salario medio no llega ni a la mitad?

El dato del INE lo deja claro: la mayoría de los trabajadores españoles cobra menos de 30.000 euros brutos al año. Así que el umbral de la felicidad se convierte en un espejismo para casi el 80% de los asalariados. Y no, no es que todos estemos condenados a la infelicidad; es que el listón de partida está desproporcionadamente alto porque el coste de la vida se ha disparado.

La verdadera angustia no es no ganar 87.900 euros, sino sentir que con lo que ganas apenas llegas a fin de mes. Aquí es donde la economía toca la salud mental. Ansiedad, insomnio, sensación de estancamiento... en la redacción lo vemos cada día: la precariedad económica es el mayor factor de estrés para los menores de 35.

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El verdadero drama no es que la felicidad cueste 87.900 euros, sino que para la mayoría ese número es más un insulto que una meta.

Y, por si fuera poco, la cifra se ha construido a partir de encuestas en grandes urbes, donde la oferta cultural y laboral es mayor, pero el precio del suelo es salvaje. En ciudades más pequeñas o en entornos rurales, el umbral bajaría; el estudio no lo aborda, pero es una lectura lógica: la felicidad sale más barata donde el alquiler no te secuestra el 60% del sueldo.

El estudio también cose un debate incómodo: ¿cómo medimos la felicidad? ¿Con un número fijo o con la capacidad de vivir sin miedo? Porque muchos españoles con sueldos de 20.000 euros se declaran felices si pueden pagar el alquiler y ahorrar un poco. El problema es que ese margen se encoge cada año.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)