Un nuevo estudio revela que acariciar a tu perro o gato mejora tu bienestar emocional, aunque no reduce el estrés

Si tienes un perro o un gato en casa seguro que lo has sentido: un rato de mimos y el día parece un poco más luminoso. Ahora un nuevo estudio de científicos holandeses lo confirma con datos: la interacción con nuestras mascotas mejora el bienestar emocional inmediato, aunque no actúa como un escudo contra el estrés.

¿Qué ha analizado el estudio (y cómo lo han medido)?

La investigación, realizada por un equipo de Países Bajos y publicada recientemente, reclutó a 188 adultos que compartían hogar con perros, gatos o ambas especies. Durante cinco días, los participantes recibieron hasta 10 notificaciones diarias en su móvil a horas semialeatorias (de 7:30 a 22:30). En cada aviso, debían contestar si acababan de interactuar con su mascota y cómo se sentían en ese momento, tanto en términos de ánimo positivo como negativo. Así se acumularon 7.963 observaciones de la vida real.

El objetivo principal era comprobar si la compañía animal amortigua el estrés, es decir, si reduce la respuesta emocional negativa tras un contratiempo. Esta hipótesis del amortiguamiento del estrés es una de las más extendidas para explicar por qué tener un perro o un gato parece hacer más llevadera la vida. Los autores querían medir en tiempo real, justo después de las interacciones, para captar el efecto inmediato y ver si se suavizaban las consecuencias emocionales de un evento estresante.

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Bienestar emocional sí, escudo antiestrés no.

Los datos fueron claros: cuando los participantes interactuaban con su animal, su estado de ánimo mejoraba de inmediato. Los encuentros con el perro o el gato elevaban las emociones positivas y reducían las negativas, sin diferencias notables entre especies. Es decir, tanto un ronroneo como una cola que se agita funcionan como un pequeño chute de bienestar.

Pero la sorpresa llegó al analizar las situaciones estresantes. Los investigadores esperaban que quienes acababan de compartir un momento con su mascota sintieran menos malestar ante un disgusto. Sin embargo, el estudio no encontró evidencia de que la interacción con animales reduzca la respuesta emocional al estrés. Acariciar a tu compañero puede reconfortar, pero no anula el impacto de un problema serio.

Los perros y gatos no son un escudo contra el estrés, pero su compañía diaria alegra el ánimo y eso, ya es un tesoro.

Por qué este hallazgo importa (y qué significa para quienes amamos a los animales)

Este matiz es importante para no vender falsas expectativas. Saber que los animales mejoran el bienestar emocional, pero no curan el estrés, es clave para promover una tenencia responsable. Adoptar un perro o un gato pensando que solucionará una ansiedad profunda puede llevar a frustraciones y, en el peor de los casos, al abandono.

En cambio, reconocer su capacidad para alegrar los momentos cotidianos da argumentos sólidos a las campañas de adopción. De hecho, organizaciones como la Fundación Affinity llevan años recopilando testimonios de familias que han visto transformada su rutina tras adoptar. Este estudio holandés pone cifras a una realidad que millones de humanos perrunos y gatunos ya intuían: la compañía peluda es un potente generador de emociones positivas en el día a día.

Lo que no puede sustituir un animal es el acompañamiento profesional en salud mental. Si tú o alguien cercano estáis pasando por una etapa de estrés elevado, el primer paso es hablar con un psicólogo o un médico. La compañía de tu perro o gato será, entonces, un apoyo extra, no el único salvavidas.

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