Precio de los Black Ops clásicos PS5: 40€ por cada port y los DLCs se pagan aparte

Activision ha puesto precio a los ports de dos clásicos que llevábamos años pidiendo en PlayStation, y la cifra ha dolido más que un tiro en la cabeza en el modo Veterano. Black Ops 1 y 2 van a costar 40 euros cada uno, más otros 10 euros por cada DLC. Sí, has leído bien: 40€ por juegos de hace 15 años.

Qué incluye este 'port' por 40€ (spoiler: lo mismo de hace 15 años)

Según CharlieIntel, la fuente más fiable para estas cosas, los ports mantienen el contenido original sin una sola mejora gráfica, ni resolución 4K nativa, ni 60 fps estables asegurados, ni nada que huela a remaster. Son las mismas versiones que ya existen en PC y Xbox desde hace más de una década, solo que ahora aterrizan en PS4 y PS5 en julio de 2026.

Lo más sangrante: los DLCs se pagan aparte. Cada pack de mapas cuesta 10€, y si quieres el Pase de Temporada completo de Black Ops 2, son 30€. Si sumas base y todo el contenido extra, la broma se va por encima de los 100€ para dos juegos que no han recibido ni un lavado de cara. Para colmo, los camuflajes cosméticos se ofrecen gratis, un gesto que sabe a limosna después del atraco.

Publicidad

La comunidad ya ha empezado a sacar las antorchas

En redes, la reacción no se ha hecho esperar. Los fans están furiosos, y con razón: pagar 40€ por un port sin actualizar de un juego de PS3 es una práctica que huele a sacacuartos descarado. Black Ops 1 y 2 son joyas, pero el contexto actual exige algo más que una copia pegada de la versión de Xbox 360.

Mientras en otras plataformas estos mismos juegos suelen aparecer en ofertas por la mitad de precio, en PlayStation se lanzan a precio de salida. Activision sabe que hay nostalgia acumulada y se aprovecha, pero la estrategia recuerda peligrosamente a cuando lanzaron Modern Warfare Remastered solo en ediciones especiales carísimas. Entonces también hubo críticas, y ahora la historia se repite con menos disimulo.

Llevamos años pidiendo estos juegos en PS5, pero soltarlos así, sin cariño y a precio de oro, es una bofetada a la comunidad.

Lo que el precio dice de Activision y del estado de Call of Duty

Este movimiento no ocurre en el vacío. Call of Duty atraviesa una fase de desgaste tras varios lanzamientos tibios y decisiones polémicas. Reciclar clásicos sin invertir un euro en mejorarlos demuestra una falta de generosidad alarmante. Otras compañías como Capcom o Naughty Dog rehacen por completo sus títulos antiguos; aquí solo se limitan a empaquetar y cobrar.

La decisión de no incluir los DLC en el precio base es especialmente hiriente porque Zombies y buena parte del multijugador dependen de esos mapas. Comprar solo el juego base es jugar a medias, y Activision lo sabe. Si a eso le sumas que la versión de PS5 no tendrá mejoras de carga rápida ni gatillos adaptativos, la sensación de estafa se multiplica.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 3,5/10. La nostalgia por Black Ops 1 y 2 es real, pero el precio y la falta total de remasterización lo convierten en una compra difícil de justificar. Espera a rebajas, tu cartera y tu yo del pasado te lo agradecerán.

El resumen para vagos (TL;DR)