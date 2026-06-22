Gemini Live ya tiene memoria: así activas la función que personaliza tu asistente

No hay nada más incómodo que explicarle a un asistente de IA quién eres por enésima vez. Como un primer día de trabajo eterno. Google parece haberse dado cuenta y ha soltado la bomba: Gemini Live ya tiene memoria contextual gracias a su última actualización, y ahora recuerda de qué hablasteis la semana pasada sin ponerse en plan Dory.

Memoria que te conoce (y no olvida)

La jugada es sencilla de explicar: Gemini Live ahora es capaz de cruzar datos de tus conversaciones previas y de otras aplicaciones conectadas (YouTube, por ejemplo) para contextualizar a las mil maravillas. Google lo llama 'recordar detalles clave' y lo aplica a cosas que van desde referencias alimentarias hasta fechas familiares importantes o tus aficiones favoritas. Lo interesante es que lo hace con conversaciones del asistente de voz, no solo del chat principal, donde la memoria llevaba tiempo funcionando, y ese salto rompe la barrera que separaba al modelo conversacional de una experiencia realmente personalizada.

Pongamos un caso real: le dices a Gemini Live que eres alérgico al gluten un martes cualquiera. Al jueves siguiente le pides sitios para cenar y te sugiere restaurantes con opciones sin gluten sin que tengas que repetir la historia. No es magia, es contexto cruzado con un punto casi humano. Casi, porque todavía no sabe si hoy estás de bajón y te daría igual saltarte la dieta.

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La gran noticia no es que recuerde, sino que lo haga entre aplicaciones y chats distintos sin tropezar.

La función, anunciada en el Google I/O, encaja en la estrategia de la compañía de hacer de la IA un ecosistema capaz de enlazar aplicaciones entre sí. De hecho, Gemini Live se apoya en los datos de otras apps para afinar el tiro y no ofrecer respuestas genéricas, sino en línea con tu actividad. Y ahí está su principal ventaja: no compite solo en modelos de lenguaje, compite en integración, un terreno donde Apple y OpenAI aún van a rebufo.

Cómo activarla sin morir en el intento

Según la página de soporte oficial de Google, la memoria de Gemini Live se despliega de manera escalonada, pero para una parte enorme de usuarios ya está lista. Para activarla solo tienes que meterte en los ajustes de Gemini Live y buscar la opción de 'memoria'. Si no te aparece, paciencia: los despliegues escalonados de Google van a su ritmo, y puede que tu cuenta tarde unos días más. Es literalmente ir a las opciones de Gemini Live y activar la memoria. Sin recetas ocultas ni códigos extraños.

Google ha integrado esta función con la misma filosofía con la que lanzó las mejoras del Neural Expressive el mes pasado: sin bombo de keynote rimbombante, pero con un impacto práctico que se nota al instante. El usuario medio de Pixel o Android empezará a ver cambios en las respuestas del asistente sin haber leído una sola línea sobre el lanzamiento.

El asistente que te escucha (y ahora te recuerda)

Lo de que el asistente tenga memoria es un salto enorme, pero conviene recordar que con otros asistentes llevamos años esperando algo parecido y nunca terminó de llegar en en condiciones. Siri prometió contextualización en 2019 y todavía se olvida del nombre de tu pareja. Alexa acumuló skills hasta el infinito sin hilvanar una conversación de verdad. Google, en cambio, está conectando la memoria del chat con la conversación por voz sin escalas, y eso pone a Gemini Live en una liga distinta. Por ahora.

El movimiento es inteligente: no se trata solo de competir con GPT-5 como modelo de lenguaje, sino de meter la IA en la vida diaria de millones de usuarios de Android. Si además recuerda tus alergias, tus cumpleaños y que odias el reguetón, tienes un asistente que no solo habla, sino que te conoce. Aunque el precio a pagar sea que también sepa a qué hora exacta miraste la receta de espaguetis carbonara.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8/10. La memoria contextual de voz era una de esas asignaturas pendientes que Google ha clavado con nota pero con un 'pero' — el despliegue escalonado nos recuerda que no todo el mundo lo tendrá funcionando al mismo tiempo. Aun así, es un golpe en la mesa para la industria de la IA.

El resumen para vagos (TL;DR)