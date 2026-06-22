La ola de calor España 2026 deja máximas de 42,7°C y avisos en todo el país

La primera ola de calor del verano ha comenzado con fuerza en España. El domingo 21 de junio, coincidiendo con el inicio de la estación, los termómetros superaron los 42 grados Celsius en varias zonas del país, según los datos de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET). El punto más caluroso fue Andújar (Jaén), donde se alcanzaron 42,7 °C a las 17:30 horas. Otras localidades como Bailén (Jaén) y Almadén (Ciudad Real) registraron 42,2 °C, mientras que Montoro (Córdoba) llegó a 41,9 °C y Badajoz superó los 41 °C. El calor no se limitó al sur: en Bilbao los termómetros marcaron 41,1 °C y en Navarra, 41,6 °C, extendiendo la ola de norte a sur.

Las temperaturas récord que dejó el primer día de la ola de calor

En la provincia de Jaén, el calor fue especialmente intenso. En Bailén, a pocos kilómetros de Andújar, se registraron 42,2 °C. En Almadén (Ciudad Real), los 42,2 °C igualaron la marca. Los valles del Guadalquivir y del Ebro concentraron las temperaturas más altas, con máximas por encima de los 40 °C en localidades como Quinto (Zaragoza), con 41,4 °C, y Navalvillar de Pela (Badajoz), con 41,6 °C.

El Cantábrico oriental también vivió una jornada sofocante: Bilbao alcanzó 41,1 °C a las 17:40 horas, una temperatura poco habitual. En Galicia, aunque sin llegar a los 40 °C, Ourense se quedó a las puertas con 38,8 °C y Monforte de Lemos con 38,1 °C.

Publicidad

Los avisos de la AEMET para hoy lunes y los próximos días

La AEMET mantiene activos los avisos por calor extremo desde este domingo hasta, al menos, el miércoles 24 de junio. La previsión para este lunes apunta a que las temperaturas seguirán subiendo en el tercio oriental peninsular, Baleares y el Cantábrico oriental. Se esperan máximas de hasta 40 °C en los valles del Ebro, Tajo, Guadiana y Guadalquivir, así como en el interior del Cantábrico oriental y las depresiones del nordeste. De forma local, podrían volver a superarse los 42 °C.

El martes será el día más caluroso del episodio. La AEMET advierte de que las temperaturas ascenderán notablemente en el interior de Galicia y Asturias, y se alcanzarán los 40-42 °C en buena parte del territorio. En puntos del curso medio y alto del Guadalquivir y el Tajo, los termómetros podrían rozar los 44 °C, lo que obliga a extremar las precauciones.

El pico de la ola de calor se espera este martes, con máximas que podrían alcanzar los 44 grados en el valle del Guadalquivir, según la AEMET.

El contexto de una ola de calor que llega con el verano recién estrenado

Este episodio se enmarca dentro de un patrón de calor extremo cada vez más frecuente en España. La coincidencia del inicio del verano astronómico con esta ola de calor no es casual: la masa de aire cálido procedente del norte de África se ha instalado sobre la península, favorecida por un anticiclón persistente. Aunque las temperaturas comenzarán a aliviarse el miércoles, el descenso más notable se espera para el jueves.

La AEMET prevé noches tropicales con mínimas de 20 a 25 grados en muchas zonas, lo que dificulta la recuperación del organismo.

La peligrosidad de este calor extremo se refleja en los datos más recientes: mayo de 2026 registró el mayor número de muertes por calor, con 101 fallecimientos, según informó ABC. La mayoría de esos decesos se produjeron en el norte peninsular, una zona que no está acostumbrada a temperaturas tan elevadas y que ahora vuelve a estar bajo aviso.

Hasta entonces, las autoridades sanitarias recomiendan beber agua con frecuencia, evitar la exposición al sol en las horas centrales y prestar especial atención a las personas mayores y a los niños. En caso de síntomas de golpe de calor —mareos, piel caliente y seca, confusión— es fundamental llamar al 112.

Por ahora, la AEMET no descarta que este sea el primer gran episodio de un verano que apunta a ser especialmente caluroso. La vigilancia continúa.

Publicidad

📌 El foco social: las claves