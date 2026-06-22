BTS vuelve al top 10 del Billboard 200 con 'ARIRANG' tres meses después de su lanzamiento

Tres meses. Ese es el tiempo que ha tardado ARMY en devolver a BTS a lo más alto de las listas americanas. El álbum 'ARIRANG' acaba de reentrar en el top 10 del Billboard 200, según ha confirmado Billboard. Y no es cualquier reentrada: el disco se coloca en el puesto número 10, demostrando que el fenómeno BTS no se apaga ni cuando parece que el hype se enfría.

El regreso inesperado de 'ARIRANG'

El anuncio llegó el 21 de junio (hora local de Estados Unidos) y pilló a más de uno por sorpresa. Tres meses después de su lanzamiento, el último trabajo de estudio de la banda surcoreana ha vuelto a colarse entre los discos más populares del país. Según informó Soompi, el álbum ha reentrado en en el top 10 del Billboard 200, la lista que mide los álbumes más exitosos en EE. UU. La noticia, ha encendido las redes con la etiqueta #ARIRANGTop10.

El dato es bestial: en pleno 2026, con el grupo centrado en proyectos individuales y sin una gira de promoción masiva, 'ARIRANG' sigue moviéndose como un titán. La demanda de los fans no ha bajado ni un ápice, y la promoción continua del sello ha mantenido el álbum vivo en plataformas y formatos físicos.

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El poder imparable de ARMY

Aquí no hay trampa ni cartón. El regreso al top 10 se debe casi por completo al fandom. Las reproducciones en streaming, las compras digitales y la actividad en redes no han parado desde marzo. Es un ejemplo perfecto de cómo una base de seguidores comprometida puede alargar la vida de un disco mucho más allá de la primera semana.

En un mercado donde los álbumes caen en picado tras el debut, que 'ARIRANG' resurja a los tres meses es casi un milagro comercial.

No es la primera vez que BTS consigue algo así, pero en esta ocasión sorprende porque la banda no está en activo con giras ni promoción televisiva. ARMY ha convertido cada escucha en un voto de confianza, y el resultado es este regreso a la élite de Billboard.

¿Qué significa este regreso para la leyenda de BTS?

BTS ya ha demostrado que sus álbumes no son fuegos artificiales de una semana. Discos como 'Map of the Soul: 7' o 'BE' también reentraron en listas gracias al empuje de los fans, pero este reingreso de 'ARIRANG' tiene un sabor especial. Ocurre en un momento en el que el grupo está en una pausa colectiva y cada miembro explora su camino en solitario. Sin embargo, la fuerza de la marca BTS sigue intacta.

El top 10 tres meses después confirma que 'ARIRANG' es un álbum sólido, no una moda pasajera. Las escuchas se sostienen, el boca-oreja funciona y el disco conecta con nuevas generaciones de oyentes. Es, en definitiva, la prueba de que BTS ya juega en otra liga: la de los artistas que trascienden la novedad del lanzamiento.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8.5/10. Reentrar en el top 10 del Billboard 200 tres meses después no es algo que veamos todos los días. ARMY ha vuelto a demostrar que es la fanbase más leal del planeta. Si 'ARIRANG' ya era un éxito, ahora se convierte en un clásico instantáneo.

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