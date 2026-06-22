IA en el mercado laboral 2026: los puestos cualificados crecen el doble y los salarios se disparan un 62%

Si estás buscando curro o te planteas pedir un aumento, atento a esto: dominar herramientas de inteligencia artificial empieza a cotizar más que un máster. El último barómetro global de PwC, que ha analizado más de 1.000 millones de ofertas de empleo en 27 países, lo deja claro. Los sueldos de quienes acreditan habilidades de IA se han disparado un 62% en el último año, y los puestos que más crecen son precisamente aquellos donde la máquina no sustituye al humano, sino que lo potencia.

Dos velocidades en las ofertas: quién gana y quién se queda atrás

Vamos por partes. El estudio de PwC identifica dos categorías de empleo que están evolucionando a ritmos muy distintos. Por un lado están los «roles profesionalizados»: trabajos donde la IA sirve de apoyo pero la decisión final la toma una persona con criterio. Médicos especialistas, arquitectos, reclutadores… perfiles que ahora multiplican su productividad gracias a la tecnología pero sin perder el control. En el otro extremo, los «roles democratizados»: atención al cliente, soporte técnico de primer nivel o tareas administrativas que cualquier persona no experta puede realizar porque la IA ya hace gran parte del trabajo pesado.

El dato que más ruido hace es que los puestos profesionalizados están creciendo el doble que los democratizados, con un 42% más de incremento salarial. Vamos, que cuanta más especialización y más mezcla con IA tengas, más te van a buscar y mejor te van a pagar. Los trabajos que cualquiera puede despachar con un asistente conversacional, en cambio, se devalúan a toda velocidad.

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La IA no te quita el trabajo: se lo lleva quien la sabe usar mejor que tú.

El sueldo extra de saber ChatGPT: hasta un 62% más

Aquí llega la cifra que de verdad impacta en la nómina. La brecha salarial entre quienes tienen habilidades específicas de IA y quienes no ha aumentado un 62% en un año, por encima del 57% que marcaba el anterior barómetro. Y no hablamos solo de programadores. Áreas como el machine learning (la rama de la IA que enseña a las máquinas a mejorar con datos sin programarlas explícitamente) o la ingeniería de prompts (el arte de dar instrucciones precisas para obtener buenos resultados de una IA) están creciendo ocho veces más rápido que la media del mercado: un 69% más de vacantes frente al 9% general.

Además, el número de ofertas relacionadas con inteligencia artificial ya duplica las de 2024, sobre todo en sectores como tecnología, medios, telecomunicaciones y, servicios profesionales. No es una moda pasajera; es un cambio estructural que se nota en la productividad: las empresas que exprimen la IA de forma intensiva han disparado su productividad hasta un 163%, cinco veces más que la media del resto, y al mismo tiempo han aumentado plantilla un 52%, frente al 36% de las compañías menos pro-IA.

El precio oculto: los júnior ya no pueden ser júnior

Hasta aquí las buenas noticias. Pero el informe también revela una tendencia que debería preocupar a cualquiera que esté terminando una carrera o un FP. Los puestos de nivel inicial ahora exigen habilidades que antes se asociaban a perfiles sénior: capacidad de juicio, liderazgo y creatividad. Según PwC, los trabajos más expuestos a la IA tienen siete veces más probabilidades de pedir estas competencias en roles de entrada, y las vacantes de estos «júnior-sénior» han crecido un 35% desde 2019, mientras que el resto de roles júnior se ha reducido un 10%.

La traducción práctica es demoledora: estrenarte en el mercado laboral se ha vuelto mucho más exigente. Ahora no basta con tener un título y ganas de aprender; se espera que vengas con criterio de veterano y un portátil cargado de proyectos con IA. El riesgo de brecha digital no es solo entre sectores, sino también generacional: quien no pueda permitirse formarse en estas herramientas se quedará en el vagón de los trabajos democratizados, esos que crecen poco y pagan menos.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)