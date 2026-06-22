Los desahucios cayeron un 45 % en el primer trimestre según el CGPJ

Si estabas conteniendo la respiración por el alquiler, aquí tienes un dato concreto: los desahucios cayeron un 45,4% en los primeros tres meses de 2026 respecto al mismo periodo del año pasado. Hablamos de 4.005 lanzamientos en total, la cifra más baja desde que hay registros comparables, según los datos publicados hoy por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Traduzco la estadística: de enero a marzo se practicaron 4.005 desahucios en España, un 45,4% menos que en 2025. El descenso afecta a todas las causas: los que vienen de un alquiler impagado se desplomaron un 53,9% (2.600), las ejecuciones hipotecarias bajaron un 18,3% (971) y el resto de motivos un 13,4% (434). El impago del alquiler sigue siendo el motivo mayoritario (el 64,9% del total), pero la protección a los inquilinos parece estar frenando la sangría.

¿Cuánto han caído realmente los desahucios?

El dato del CGPJ detalla que los lanzamientos por impago de renta se llevan de calle la mejora, con una reducción muy superior a la media. En números absolutos, son 2.600 casos, casi la mitad que los 5.627 del primer trimestre de 2025. Las ejecuciones hipotecarias sumaron 971, un goteo menos intenso que el año anterior. Y las 434 restantes —desahucios por ocupación sin título u otras causas— mantienen una tendencia a la baja suave.

Publicidad

Por comunidades autónomas, Cataluña encabeza el ranking con 921 lanzamientos (el 23% del total), seguida de la Comunidad Valenciana (741), Andalucía (616) y Madrid (582). En el caso concreto del alquiler, la Comunidad Valenciana es la que más desahucios ejecuta por impago de renta: 513, un 19,7% nacional, por delante de Cataluña (489), Madrid (454) y Andalucía (355). En el capítulo hipotecario, Cataluña vuelve a estar arriba con 217 lanzamientos.

Este mapa geográfico importa porque refleja dónde la tensión sigue siendo más alta. Aunque las cifras bajen en todas partes, la presión sobre la vivienda no se reparte igual: en las grandes ciudades y el arco mediterráneo la factura del alquiler sigue ahogando a muchos hogares.

Los desahucios se desploman, pero las ejecuciones hipotecarias solicitadas suben: la calma no es sinónimo de solución.

Más allá de la estadística positiva, hay otra lectura. El CGPJ también recoge los lanzamientos recibidos (no ejecutados) por los servicios comunes de notificaciones: 16.167, un 19,2% más que en 2025. De ellos, 7.696 acabaron en cumplimiento positivo (un 16,6% más). Y las ejecuciones hipotecarias presentadas crecieron un 17,5% hasta las 7.194. Es decir, el volumen de procedimientos que se inician no cae, sube.

¿Por qué bajan ahora los lanzamientos?

El desplome tiene una explicación en clave de políticas públicas. Desde mediados de 2025, la moratoria de desahucios para personas vulnerables se prorrogó varias veces y se complementó con medidas autonómicas que frenan los lanzamientos cuando no hay alternativa habitacional. La reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos también reforzó la protección extrajudicial y alargó los plazos en casos de vulnerabilidad acreditada. El resultado es un embudo que retrasa o evita que muchos procedimientos lleguen a ejecutarse.

Para una persona que alquila, este dato es un respiro. Significa que los juzgados no están echando a la misma velocidad, sobre todo si hay menores, dependientes o situación de exclusión. Pero no resuelve el problema de fondo: los alquileres siguen subiendo, la oferta asequible es escasa y muchos hogares dedican más del 40% de sus ingresos a pagar el techo.

La letra pequeña: menos desahucios, pero más casos en espera

Aquí viene la lectura con cabeza fría. Que los desahucios caigan un 45% es una excelente noticia, no hay que maquillarla. Pero el contraste entre los lanzamientos ejecutados y los que se piden o se presentan es la señal de que la olla a presión no ha desaparecido: simplemente se están acumulando casos en los juzgados. Los 16.167 lanzamientos recibidos indican que hay muchas familias que ya han dejado de pagar y están en proceso. Cuando las medidas de protección se levanten o caduquen, esos expedientes podrían reactivarse.

Además, llama la atención que las ejecuciones hipotecarias presentadas (7.194) crezcan un 17,5%, porque quien tiene hipoteca variable lleva dos años sufriendo los tipos de interés. Aunque el Euríbor (el índice al que se referencia la mayoría de hipotecas variables) ha empezado a bajar, las cuotas siguen muy por encima de lo que eran antes de la escalada. La protección hipotecaria implantada (código de buenas prácticas) solo cubre a los perfiles más vulnerables, y aún así el impago de hipoteca puede tardar en traducirse en desahucio. De momento, los 971 hipotecarios ejecutados son pocos, pero el incremento de los que se presentan anticipa posibles movimientos en los próximos trimestres.

Publicidad

Así que la bajada del 45% es real y debe reconocerse, pero conviene no echar las campanas al vuelo. La estructura del mercado —alquileres disparados, salarios que no acompañan— sigue intacta. Lo que ha cambiado es la velocidad a la que los tribunales firman el lanzamiento. Para miles de inquilinos, eso ha sido decisivo: llegan a fin de mes sin la carta de desahucio en la mesa.

En resumen (para tu bolsillo y tu salud mental)