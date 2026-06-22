Netflix lanza sus primeros canales en directo: el streaming da un giro

Netflix acaba de dar un paso histórico al incorporar, por primera vez, canales de televisión en directo dentro de su plataforma. El estreno se ha producido en Francia, donde los suscriptores ya pueden acceder a cinco canales del grupo TF1 sin salir de la app.

Los cinco canales que ya están en Netflix

La integración incluye los principales diales de TF1: TF1, TMC, TFX, TF1 Séries Films y LCI. Todos ellos aparecen ahora en una nueva sección llamada TF1+, que funciona como un hub independiente con estética Netflix pero con contenido en directo y bajo demanda del grupo francés.

El acuerdo es beneficioso para ambas partes. TF1 gana acceso a la enorme base de suscriptores de la plataforma, mientras que Netflix consigue aumentar el tiempo de permanencia de los usuarios ofreciéndoles algo más que series y películas. En un mercado cada vez más competitivo, la compañía busca convertirse en el centro de todo el entretenimiento audiovisual.

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Así funciona la experiencia TF1+ dentro de Netflix

Al acceder desde Francia, los usuarios encuentran una barra de navegación con el icono de TF1+. Al pulsar, se despliega un entorno que recuerda a lo que sería tener RTVE Play integrado en Netflix en España. Los canales en directo aparecen destacados en la parte superior, seguidos de programas recomendados y accesos a emisiones recientes.

La integración es total: se puede consultar la programación en tiempo real, ver emisiones anteriores y descubrir contenidos relacionados. La diferencia con otros acuerdos es que aquí no se trata solo de añadir series ya emitidas, sino de seguir la televisión en vivo sin cambiar de aplicación.

El salto a los canales lineales es el movimiento más rupturista de Netflix desde que abandonó el DVD por correo.

El primer paso hacia una plataforma híbrida

Netflix lleva años coqueteando con el directo: desde especiales de comedia hasta eventos deportivos puntuales. Pero introducir canales completos es otra cosa. Si esta prueba en Francia da resultado, no sería extraño que la compañía replicara el modelo en otros mercados con grupos locales como Mediaset o Atresmedia en España.

El objetivo es claro: ser la app única donde el usuario encuentra cualquier tipo de contenido audiovisual. Para el suscriptor, la experiencia se simplifica; para la plataforma, es una forma de retener a la audiencia ante la amenaza de otros servicios. De momento, la novedad solo está disponible en Francia, pero las implicaciones son globales.

Medidor de hype

Nivel de hype: 8/10. La integración de canales lineales es un giro estratégico de los que marcan época. Si el experimento francés convence, podría cambiar la forma en la que entendemos Netflix. Agárrate, porque el streaming acaba de ampliar fronteras.

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