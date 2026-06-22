El día más feliz de María Pombo y su anécdota más polémica: el himno de España en el altar

Siete años después de la boda que paralizó Instagram, María Pombo vuelve a sentarse frente al recuerdo incómodo que no se olvida: el himno de España sonando a todo trapo en el altar. Fue el 22 de junio de 2019 en Cantabria, con una retransmisión en directo que convirtió la ceremonia en un fenómeno viral y dejó imágenes grabadas a fuego en la memoria colectiva de sus seguidores.

El gesto que lo dijo todo (en directo para toda España)

Las cámaras captaron la expresión exacta de María y Pablo Castellano justo cuando los acordes del himno irrumpieron en la iglesia. No era la primera vez que sonaba esa pieza en una boda —ella misma lo había vivido en otros enlaces— pero sí era la primera vez que el momento se emitía en streaming para cientos de miles de personas. La cara de pícaro pudor de la influencer bastó para que las redes se incendiaran en cuestión de minutos.

María lo explicó después con la naturalidad que la caracteriza: 'Fue una locura. Antiguamente en la consagración siempre sonaba el himno de España y yo a todas las bodas que he ido lo han puesto. De una forma u otra, ya sea con violines piano u órgano'. Lo que no contaba era con que la parte instrumental que iba a sonar fuese la más épica, en lugar de la versión melódica que habían elegido.

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Un himno, dos versiones y una iglesia llena de testigos

El plan original era mucho más discreto. La pareja quería el pasaje más suave, casi un susurro de cuerdas, pero la organización de la ceremonia dio un giro inesperado. La influencer contó que un coro de cuarenta niños ocupaba ya todo el espacio posible dentro de la iglesia, así que el órgano tuvo que llevar el peso musical. Alguien —no hay culpable oficial— dio con de la parte más potente y la boda pasó de íntima a épica en un segundo.

Aquella versión instrumental hizo que medio Twitter comentara la escena mientras la propia María ya pensaba en lo que se le venía encima. El detalle que muchos pasan por alto es que ella supo al instante lo que se avecinaba: 'Si no hubiese estado en directo, me habría dado igual. Pero sí pensé en la polémica que iba a haber después', confesó más tarde.

María Pombo se dio cuenta en el mismo altar de que ese himno grabado en directo la perseguiría durante años.

La premonición de María: 'Verás la que me va a caer'

La frase se ha convertido en un meme recurrente cada vez que la creadora de contenido se enfrenta a un debate inesperado. Y la historia no acabó ahí. Años después, durante su visita a La Resistencia con David Broncano, María pidió que volvieran a poner el himno de España para entrar de nuevo en el plató con la máxima naturalidad. '¿Puedo volver a entrar y me ponéis el himno? Me siento más cómoda', soltó entre risas, demostrando que la anécdota ya forma parte de su personaje público.

Esa facilidad para reírse de sí misma contrasta con el ruido que generó el momento original entre sectores opuestos. Ella misma lo resumió con un golpe de ironía certero: 'Estoy en un nivel intermedio para todo. Para los muy fachas, soy roja, y para los muy rojos, soy facha'.

Entre facha y roja: por qué siete años después seguimos hablando de esto

No es la primera vez que una boda de influencer desata un cruce de opiniones en redes, pero el caso de María Pombo aguanta el paso del tiempo como pocos. La mezcla de emisión en directo, inocencia premeditada y símbolo nacional tocó una fibra que trasciende el mero entretenimiento. Mientras unos lo recuerdan con ternura, otros lo utilizan para reabrir debates sobre la apropiación de los símbolos. Lo que está claro es que la anécdota le ha dado a María una capa extra de personalidad pública: la de alguien a quien le pasan cosas reales y las cuenta sin filtro.

El dato que cierra el círculo: siete años después, cualquier mención de aquel himno sigue generando miles de interacciones. La pregunta que flota en el aire es si volveremos a ver un instante igual de espontáneo con otro creador. Mientras tanto, María sigue bromeando con ello y la red, una vez más, elige bando.

El Salseómetro

Nivel de salseo: 6/10. Es una anécdota rescatada del baúl de los recuerdos, pero la mezcla de directo, cara de póker y la reacción de sus seguidores mantiene el cotilleo vivo. Salseo vintage que nunca muere (y que María maneja ya con una sonrisa).

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📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)