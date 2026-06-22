La oferta de sandalias Skechers en Amazon antes del Prime Day: desde 33 € y te las pones todo el verano

Reconócelo, a ti también te pasa: cada verano te prometes que este año sí vas a comprar unas sandalias cómodas, pero acabas con algo que te machaca los pies en la primera cena de terraza. Yo ya me he rendido a Skechers y no me arrepiento. Y ahora, a un día del Prime Day de Amazon (que arranca mañana, 23 de junio), están con unos descuentos que casi no merece la pena esperar a la campaña oficial.

Las cinco sandalias Skechers que están tiradas de precio en Amazon

En la web de Amazon ya han metido el turbo a las rebajas y hay cinco modelos de la marca americana con precios que dejan el carrito en modo automático. El chollo más absoluto lo tienes en las sandalias de tiras elásticas en negro con una pequeña cuña: pasan de 44,95 a 33,71 euros. Son minimalistas, elegantes y tan discretas que te las pones hasta para la oficina con un pantalón de sastre, según hemos visto en los looks del momento.

Si buscas algo más dulce y naíf, las Skechers Go Walk en azul cielo, son las más vendidas y ahora cuestan 44,90 euros (antes 59,95). Recuerdan un poco a las Teva pero con un rollo más femenino. Perfectas para vestidos estampados o faldas midi blancas.

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Para las que no renuncian a la estética Y2K ni a una suela chunky, las sandalias de tiras blancas con plataforma blanca están por 47,95 euros (antes 53,95). Aportan ese toque cañero que piden las bermudas vaqueras y las camisetas básicas. Y si el plan es festival, las de plataforma XL en blanco y negro son un acierto seguro por 46,89 euros (casi 30 euros menos que su precio original de 69,95).

Hay un quinto modelo, las Bobs Sun doradas con detalles de rafia, que son mitad sandalia clásica, mitad alpargata, ideales para noches de verano con un caftán glamuroso. Están por 52,46 euros (antes 69,95).

Lo que más nos gusta de estas sandalias es que encajan a la perfección con la tendencia del 'zapato equivocado' que llevamos viendo un par de temporadas. Quedan genial con faldas midi de todos los colores y con pantalones de lino holgados que son el uniforme de los veranos calurosos.

Las Skechers con cuña en negro son el chollo absoluto: pasan de 44,95 a solo 33,71 euros y parecen de lujo, total.

¿Merece la pena esperar al Prime Day oficial?

La promoción de verano arranca oficialmente mañana 23 de junio, pero estos precios ya están activos y, por lo que cuentan las cuentas de chollos, el riesgo de que algunos modelos vuelen antes de que empiece la campaña es real. En la redacción nos hemos topado con situaciones así en años anteriores: el stock de ciertas tallas se esfuma en horas. Si tu número está disponible, mejor no dormirse.

Además, Amazon suele mantener su política de devoluciones gratuitas durante 30 días, así que si al probarlas en casa notas que no son lo que esperabas, no hay drama. Pero visto lo visto, devolverlas va a ser la excepción.

No te confíes: la experiencia de otras veces nos dice que las tallas vuelan

El año pasado por estas fechas, las sandalias Teva se quedaron sin existencias en menos de un día y muchas se quedaron con las ganas. Con Skechers, la fiebre es parecida. La comodidad que tienen es casi de chiste: plantillas de espuma viscoelástica, suela flexible y tiras que no aprietan. Si ya tienes un pie ancho o sufres juanetes, estas sandalias son como un abrazo para tus pies. Y eso, en pleno verano, no tiene precio.

Así que ya sabes: echa un vistazo rápido a Amazon busca 'Skechers sandalias' y filtra por precio más bajo. No decimos más.

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🛒 Directo al grano

Precio: desde 33,71 € (modelo de tiras negras con cuña). Fechas: ofertas ya activas, un día antes del Prime Day (23 de junio de 2026). Sección: web de Amazon, categoría Sandalias o buscando 'Skechers'.