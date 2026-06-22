Lamine Yamal marca su primer gol en un Mundial y rompe 299 minutos de sequía

Había que esperar 299 minutos, pero Lamine Yamal ya ha olvidado la estadística. España llegaba a este partido con una sequía goleadora que pesaba como un muerto, y el chico de 17 años ha decidido cargarse el drama con un gol en el minuto 10 que ha incendiado las redes. Ya era hora.

El gol que hizo temblar Tik Tok

Recorte, amague, zurdazo cruzado... La jugada estaba ya en todas partes antes de que el balón besara la red. Lamine Yamal no se arrugó y, tras un pase filtrado de Pedri, se plantó en el área y definió con la frialdad de un veterano. Con ese tanto, rompió una sequía de 299 minutos sin gol en el Mundial y demostró que su fútbol no entiende de presiones. En la grada, los españoles exhalaron todo el aire acumulado. Y en Twitter, los memes con el niño prodigio se dispararon antes del descanso.

Arabia Saudí, la que venía de sorprender a todos, se desmoronó en cuanto España pisó el acelerador. Lo contó Mikel Oyarzabal con dos goles y un pase de gol. El capitán de la Real Sociedad, silbado por un sector del público en el debut por ciertas decisiones técnicas, se reivindicó con un doblete y una asistencia de oro.

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Oyarzabal se apunta al festival

Su primer gol llegó al filo del descanso, un cabezazo que heló cualquier atisbo de reacción saudí. Luego, en la segunda mitad, transformó un penalti con la templanza que se le presupone y sirvió el cuarto a Nico Williams con un taconazo de cine. La mejor manera de cerrar bocas y de callar críticas.

Pero si algo quedó claro en la noche de Houston es que el problema de España no era el rival ni el planteamiento. Fue la chispa, el morder, la identidad. De la Fuente dio con la tecla: extremos abriendo, Pedri y Rodri mandando, laterales profundos y una presión asfixiante. Arabia Saudí no tuvo opción de existir. El partido murió a la media hora y entonces, España se permitió hasta divertirse.

España no jugó contra el rival, jugó contra sus fantasmas. Y los barrió.

La actitud que faltaba en el debut

La goleada confirma que la selección necesitaba creérselo de verdad. En el debut ante Cabo Verde, la versión fue gris, sin mordiente. Aquí, con el cuchillo entre los dientes, el equipo de De la Fuente recordó por qué es candidata a todo. El dato es demoledor: en los primeros 30 minutos, España remató más que en todo el partido anterior. La sequía histórica de 299 minutos sin ver puerta se disolvió con un chico que apenas tiene edad para votar.

Oyarzabal, por su parte, puso los números y también se llevó los focos. Pero el nombre que ha corrido como la pólvora en todos los grupos de WhatsApp es el de Lamine Yamal. Su imagen besando el escudo ya es meme, viral y declaración de intenciones.

El chisme en 3 claves (TL;DR)