Filtran los precios de GTA VI en Fnac Portugal: 89,99€, 119,99€ y 199,99€

Sujeta la cartera, que vienen curvas. Los precios de GTA VI se han filtrado desde Portugal y no es que sean altos: es que directamente te hacen plantearte una hipoteca para pagar la edición coleccionista.

La cadena Fnac Portugal ha dejado ver, por error o por jugarreta del algoritmo, tres precios distintos asociados al lanzamiento del juego más esperado del año. La filtración llega apenas cuatro días antes de que las reservas se abran oficialmente el 25 de junio, y los números ya están corriendo como la pólvora en Reddit.

Los tres precios que han salido de la caja fuerte lusa

Según la captura difundida, habrá al menos tres ediciones de Rockstar Games para el próximo 19 de noviembre. La edición estándar se sitúa en 89,99 euros; una intermedia, probablemente con contenido extra y steelbook, sube a 119,99 euros; y la coleccionista se dispara hasta los 199,99 euros. Para que te hagas una idea, el estándar actual de la mayoría de juegos triple A se mueve en los 69,99€ en consola. Rockstar nos está pidiendo 20 euros más solo por el placer de volver a Vice City.

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Fnac no ha confirmado ni desmentido nada, pero el juego aparece sin nombre ni imagen, solo con la fecha de lanzamiento. Vamos, que el chivatazo tiene pinta de ser un placeholder real o un descuido en toda regla.

Por qué Take-Two puede (y quiere) romper la barrera del precio

La industria lleva años tanteando un aumento del precio estándar. De los 69,99 euros a los 79,99 que ya vemos en algunas ediciones digitales de consola no hay tanto trecho, pero pasar a 89,99 sería un salto generacional que pocas compañías se atreverían a dar. Salvo que tengas a GTA VI entre manos y te sobre la confianza.

Take-Two, la matriz, no es nueva en estas lides. Ya avisó en su día de que los videojuegos estaban infravalorados en relación con las horas de entretenimiento que ofrecen. De hecho, la propia Take-Two fue de las primeras en subir el precio de sus juegos a 70 dólares cuando llegó la nueva generación. Ahora parece dispuesta a dar otro paso: si GTA VI arrasa, el resto de publishers se frotará las manos y empezará a mover sus propias etiquetas al alza. ¿Quién se atreve a competir con este monstruo?

Si GTA VI vale 90 euros, el resto de la industria se frotará las manos. Rockstar tiene la sartén por el mango y lo sabe.

El desarrollo del juego ha costado una barbaridad. Fuentes internas hablan de de más de 1.000 millones de dólares, el presupuesto más alto jamás destinado a un título de entretenimiento. Eso se traduce en un riesgo que Take-Two quiere amortizar rápido, y subir el precio de salida es la vía más directa.

¿Qué podemos esperar de la edición coleccionista?

Los 199,99 euros no son un capricho. Los fans ya fantasean con mapas, figuras, monedas conmemorativas o incluso el clásico bolso de lona que te miran raro en la calle. Rockstar es experta en ediciones especiales: la de Red Dead Redemption 2 venía con caja metálica y catálogo, y costaba 99,99. Esta duplica la apuesta.

Si se confirman estos precios, el 19 de noviembre veremos colas virtuales y, sobre todo, un escrutinio brutal a cada detalle del producto. La comunidad está expectante y no va a perdonar ni un solo fallo.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 9/10. GTA VI tiene el potencial de destrozar récords y de paso el bolsillo del jugador. La filtración no es oficial, pero llega de una fuente creíble y pocos días antes de las reservas. Si no se retrasa, prepárate para vender un riñón (o dos).

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El resumen para vagos (TL;DR)