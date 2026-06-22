Kase.O carga contra los 'fachas' en el rap: "Si eres fascista, no puedes escuchar este género"

Javier Ibarra, más conocido como Kase.O, acaba de soltar un disco y una patada en la puerta del rap patrio. ‘Camisa de fuerza’ llega diez años después de su último trabajo, ‘El Círculo’, y no es un álbum cualquiera: es una mirada hacia fuera, un ataque directo a la hipocresía y una declaración de principios que ha dejado al sector con la mandíbula desencajada.

El disco que mira hacia fuera (y lanza un órdago)

Hace una década, Kase.O se sinceraba sobre sus demonios internos. Ahora, con la misma contundencia, apunta a la sociedad. Este es un disco de crítica social sin complejos, con temas que abordan el juicio colectivo, la construcción de relatos y el pensamiento polarizado. En la rueda de prensa de presentación, el zaragozano lo definió como “una mirada hacia fuera” y bromeó con que el título le da “pasaporte para decir más locuras”. Lo cierto es que ya las ha dicho.

El debate no se ha hecho esperar. Kase.O carga contra quienes intentan desvincular el rap de su esencia política. El rap es un movimiento antirracista porque sus ídolos están racializados, sentenció. Si eres racista, no puedes escuchar rap. Una postura que, viniendo de uno de los padres del género en España, pesa como una losa.

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No es música de derechas: lo dice el abuelo del rap español

“Si eres facha, te jodes y no puedes escuchar rap. Todo no se puede en la vida”. La frase es demoledora, pero Kase.O la argumenta: la historia del rap está ligada a comunidades oprimidas y a la lucha contra el racismo. El rapero zaragozano no se esconde; defiende que se puede criticar a la izquierda sin ser fascista, pero tacha de “poca personalidad” a quienes necesitan un partido para sostener sus ideas.

El rap nunca fue un espacio neutral; ignorar su raíz antifascista es como pedirle a Bob Marley que no hable de opresión.

Me cuesta llevarle la contraria. La música que nació en el Bronx de los setenta fue siempre un altavoz para los sin voz. Que ahora surjan raperos de derechas chirría, y no por capricho ideológico, sino por pura coherencia histórica. Y aunque la mayoría de los fans le ha mostrado su apoyo, hay quien opina que cerrar puertas no es la solución.

Kase.O no se anda con rodeos: a la gente de derechas que quiere hacer rap, les recomienda que busquen otro género. “Tenéis un montón de música para hacerlo. En el rap no sois bienvenidos”, remató. Respeto, sí, pero la puerta no está abierta.

La gira que viene y la conversación que nos queda

Más allá del ruido, ‘Camisa de fuerza’ viene con gira bajo el brazo. El tour arranca en A Coruña el 16 de enero de 2027 y recorrerá Bilbao, Barcelona, Valencia, Sevilla, Madrid y Granada, entre otras. Puedes consultar las fechas en la web oficial del artista. Un directo que promete ser una catarsis colectiva.

Al final, lo que Kase.O ha puesto sobre la mesa va más allá de un disco: es una defensa del rap como espacio político. ¿Excluyente? Probablemente. ¿Necesario para preservar su identidad? Ni idea. Pero que un peso pesado del género lo diga alto y claro, en pleno 2026, no es ninguna tontería.

El resumen para vagos (TL;DR)