Novedades de Android 17: 7 funciones que no vas a parar de usar (App Bubbles, gaming y más)

Google ha soltado Android 17 y, aunque parezca que cada actualización es más de lo mismo, esta vez trae juguetes nuevos que realmente apetecen. De las burbujas multitarea hasta un modo gaming para plegables, pasando por reacciones en pantalla al más puro estilo TikTok.

La nueva versión ya está en más de 20 móviles, incluyendo modelos de Samsung, OnePlus y Xiaomi, según el anuncio oficial de Google. Y sí, los Pixel son los primeros en recibirla, con algún extra exclusivo.

App Bubbles: la multitarea que se pega a tu pantalla

Lo primero que notarás son las App Bubbles. Una idea que suena a Facebook Messenger de hace años, pero aplicada a cualquier aplicación: minimizas una app en una burbuja flotante que se queda en pantalla mientras haces otra cosa. La pulsas, se abre en una ventana emergente y sigues a lo tuyo.

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Funciona hasta en tablets y plegables, donde las burbujas se anclan en la barra de tareas. Útil para consultar el WhatsApp mientras miras YouTube, o para tener el mapa abierto sin salir de la app principal. La multitarea de verdad, no la de escritorio a medias.

Gaming y reacciones: los plegables ahora molan más

Android 17 se pone las pilas con los móviles que se doblan. El modo Foldable Gaming Mode divide la pantalla en dos mitades: arriba el juego, abajo un gamepad táctil personalizable. Por fin una experiencia gamer pensada para plegables, y no un simple adaptador de controles virtuales.

Además, las Reacciones en pantalla te permiten grabar la pantalla con tu cara en una esquina, tipo pantalla verde de TikTok o Instagram. Ideal para tutoriales o para soltar comentarios mientras enseñas algo en el el móvil. Viene de serie, sin apps de terceros.

Google ha decidido que si no puedes vencerlos, cópialos… pero añadiendo un plus de seguridad y personalización que los demás no tienen.

Gemini también recibe mejoras para los Pixel: se integra con Omni 2, el generador de vídeo de Google, para crear clips a partir de imágenes y texto. Y hasta puedes generar música original para tus tonos de llamada. Pequeños lujos de la casa.

Seguridad y emergencias: el Android que te protege de verdad

La joya escondida es la función antirrobo: si marcas el móvil como perdido en Find Hub, el sistema exige sí o sí la identificación por huella o rostro. Nada de adivinar el PIN. Esa capa extra que te puede salvar de un disgusto.

También se añaden los Avisos de Emergencia: en caso de accidente, el móvil no solo llama a emergencias, sino que notifica a un contacto que tú elijas. Pequeño detalle que puede marcar la diferencia.

QuickShare amplía su compatibilidad con AirDrop a más móviles, incluidos los Pixel 8a y 9a. Mandar archivos entre Android e iPhone sin cables nunca había sido tan fácil.

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¿Por qué esta actualización mola (y no es otro parche más)?

Android 17 recoge lo mejor de iOS y de las redes sociales sin complejos, pero lo adereza con una capa de seguridad que va en serio. Las burbujas no son una copia, son una evolución; el modo gaming da sentido a los plegables; y las reacciones en pantalla convierten el móvil en una herramienta de creación más directa.

La pregunta es si estas novedades llegarán a todos los fabricantes por igual o quedarán limitadas a los Pixel. Por ahora, Google asegura que estarán disponibles en los más de 20 modelos compatibles. Si se cumple, Android 17 es una de las actualizaciones más redondas de los últimos años.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 8.5/10. Google ha copiado lo mejor de otros pero lo ha integrado con seguridad y personalización. Las burbujas molan, el modo gaming es un puntazo, y la protección antirrobo es un plus real. No le doy el 9 porque algunas funciones son solo para Pixel y la competencia no se queda atrás. Pero es la mejor actualización de Android en mucho tiempo — y eso no es poco.

El resumen para vagos (TL;DR)