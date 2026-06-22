Marketing digital para pymes: la iniciativa que te ayudará a dar el salto online

Si tienes una pyme y todavía crees que el marketing digital consiste en subir una foto bonita a Instagram, respira hondo. La Oficina Acelera Pyme del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana (COIICV) ha celebrado el Summit 7, y lo que allí se ha dicho va a hacer que te replantees todo. La transformación digital no es opcional: es cuestión de supervivencia.

El evento, moderado por Bea Carrascosa, jefa de producción de Levante TV, reunió a cinco especialistas: Nuria Piñol, Miguel Florido, Clara Montesinos, Rafa Sospedra y Almudena Hortelano. Todos ellos soltaron verdades como puños sobre inteligencia artificial, SEO, LinkedIn y la importancia de la estrategia. Y sí, hubo frases que deberías tatuarte en la pantalla del ordenador.

La inteligencia artificial no es el futuro, es lo que está pasando mientras lees esto

Nuria Piñol, vocal del Club de Marketing del Mediterráneo, lo dejó claro: 'Durante los últimos 25 años hemos buscado información en Google. Ahora hacemos una pregunta a una inteligencia artificial y nos devuelve directamente una respuesta'. La IA generativa ha cambiado las reglas del juego. Ya no peleas solo por el primer puesto en Google; ahora tienes que asegurarte de que ChatGPT, Gemini o lo que venga después te consideren una fuente fiable.

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La experta habló de la 'era agéntica', un concepto que parece sacado de Black Mirror pero que está más cerca de lo que crees: agentes de IA autónomos que interactuarán entre sí para hacer desde la compra hasta la gestión de procesos empresariales. 'Nuestras webs tendrán que entenderse con los agentes de IA', advirtió. Solo el 37 % de las empresas valencianas ha empezado a trabajar con inteligencia artificial, según un estudio de la UPV. Y de esas, muchas lo hacen sin una estrategia clara.

Miguel Florido, director de Marketing and Web, fue aún más contundente: 'Hay quien todavía piensa que la IA es simplemente una herramienta más, pero estamos ante una revolución. Ha venido para quedarse'. Sentenció que las empresas que no se adapten serán menos competitivas. La buena noticia: gracias a la IA se pueden conseguir hasta un 50% más de leads en en procesos comerciales. La mala: necesitas saber qué haces.

No basta con estar en internet. Ahora tienes que ser la fuente en la que confía una inteligencia artificial.

El SEO no ha muerto, solo que ahora tienes que caerle bien a ChatGPT

Rafa Sospedra, consultor SEO, desmontó un mito: 'El SEO no son trucos ni magia. El SEO es visibilidad, confianza y oportunidades de venta'. Pero el concepto ha evolucionado. Ya no solo luchas por las SERP de Google; ahora también tienes que posicionarte en los resultados que ofrecen los modelos de lenguaje. 'Es el momento de posicionar los servicios en SEO y GEO y de posicionar las marcas en plataformas como ChatGPT', señaló Sospedra.

Además, advirtió sobre los errores más comunes en las migraciones web: 'Una migración mal hecha puede significar perder hasta el 70 % de las visitas'. Y lanzó una frase que se ha vuelto viral en el sector: 'La IA es tu nuevo becario, no Terminator'. Es rápida y superficial, pero combinada con el criterio humano puede ser explosiva.

LinkedIn: esa red que todas las pymes ignoran y debería ser su mejor aliada

Almudena Hortelano, especialista en marketing digital y LinkedIn, recordó que millones de profesionales tienen perfil abierto, pero muy pocos generan contenido. Y ahí está el error. 'Antes de reunirte con una persona buscas quién es. Ahí aparece LinkedIn', explicó. La reputación digital de los directivos y comerciales influye directamente en las decisiones de los clientes. Las personas buscan a las personas que están detrás de las empresas.

Hortelano recomendó trabajar la visibilidad, la confianza y el posicionamiento a través de contenidos útiles y participación en conversaciones relevantes. Una estrategia sencilla pero que muy pocas pymes aplican de forma consistente.

El momento que las pymes llevan años esperando (y del que todavía no se han enterado)

Clara Montesinos, consultora de comunicación, centró su charla en la confianza. 'La confianza se ha convertido en una ventaja competitiva', afirmó. Y añadió algo demoledor: 'El silencio ya no protege. Te invisibiliza'. Las empresas que no se comunican, que creen que su producto es demasiado técnico o que sus clientes no están en redes, están perdiendo oportunidades cada día.

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El mensaje final del Summit fue un eco de otros hitos recientes: la pandemia aceleró la digitalización, el Kit Digital repartió millones en ayudas y la IA está nivelando el terreno. Pero muchos autónomos y pequeñas empresas siguen viéndolo como algo lejano. La realidad es que la inteligencia artificial está democratizando el marketing. Si hace unos años competir con grandes marcas era impensable, hoy, con herramientas accesibles y un plan bien diseñado, cualquier negocio puede dar el salto. Eso sí, el tren pasa rápido y no espera a los que se quedan mirando.

La clave no es estar en todas partes, sino tener una estrategia medible y contar con asesoramiento. La figura del mentor apareció repetidamente como la solución más efectiva para las pymes que no pueden permitirse un departamento de marketing. Invertir en conocimiento y formación es el primer paso. Y medir resultados, el segundo. 'No puedes saber qué te genera retorno si no lo mides', recordó Sospedra. Porque al final, todo se reduce a una cosa: competir por precio ya no sirve; ahora se compite por criterio.

📱 El TL;DR (Too Long; Didn't Read)