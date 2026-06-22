El creador de Ori carga contra Game Pass: 'El contenido de Xbox es mediocre'

A Thomas Mahler no le tiembla el pulso. El creador de la saga Ori ha vuelto a soltar gasolina sobre la hoguera de Xbox, y esta vez la mecha es Game Pass. Según recoge MásGamers, el director de Moon Studios ha disparado con bala: «El contenido de Xbox es mediocre. Game Pass podría haber funcionado si Microsoft hubiera mantenido un estándar de calidad más alto».

El diagnóstico de Mahler: fábrica de mediocridad

Las palabras de Mahler no tienen dobleces. Para el cerebro detrás de Ori and the Blind Forest y su secuela, el problema no es el concepto de una suscripción de videojuegos, sino lo que Xbox metió dentro. «Empezaron a lanzar contenido como una fábrica», ha declarado. Priorizaron la cantidad sobre la calidad, y ese vicio ha terminado por debilitar el atractivo del servicio para muchos jugadores. El resultado, según él, es un catálogo first-party que no da la talla y que ha hecho descarrilar un modelo que, bien ejecutado, habría sido imparable.

El momento elegido para el zasca no es casual. Xbox admitió hace meses que el crecimiento de Game Pass se ha ralentizado, ha retocado precios y está revisando su estrategia de lanzamientos. Mahler mete el dedo en la llaga justo cuando Microsoft intenta recolocar las piezas. Y lo hace sin paños calientes, como acostumbra.

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El interminable debate de la suscripción

La crítica del fundador de Moon Studios apunta también a la sostenibilidad del día uno. Que todos los grandes lanzamientos internos aterricen en Game Pass el mismo día de su estreno es una promesa que suena a chollo, pero que lleva años generando dudas entre analistas y exjecutivos. Muchos se preguntan si no canibaliza las ventas y si no acaba rebajando la ambición de los proyectos, porque si el éxito no se mide en copias, ¿qué incentivo hay para pulir una obra maestra?

Mahler no señala el fallo en el modelo, sino en el músculo creativo que debía alimentarlo.

No es la primera vez que el director se muestra especialmente vocal contra las decisiones estratégicas de Microsoft. Desde que Ori abandonó la exclusividad, Mahler se ha convertido en una de las voces más incómodas para la marca. Y tiene sentido: Moon Studios siempre ha presumido de un mimo artesanal que choca con la producción en cadena que él mismo denuncia. La paradoja es que su obra maestra sigue siendo, para muchos, uno de los mejores argumentos para pagar Game Pass.

¿Tiene razón o es solo frustración de estudio independiente?

Conviene separar la contundencia del diagnóstico de la posible amargura personal. Mahler no es un empleado de Xbox; es un creador que entregó dos juegos aclamados y que, desde fuera, ve cómo el servicio que los albergó no ha terminado de explotar. Su crítica es afilada pero también coherente con lo que muchos jugadores llevan años diciendo en foros y redes: que el catálogo first-party de Xbox no termina de tener ese bombazo generacional que corte la respiración.

Sin embargo, poner el foco solo en la calidad de los juegos internos es simplificar un problema más complejo. El ecosistema Game Pass también se nutre de third parties, indies y retrocompatibilidad, y su valor como puerta de entrada para millones de jugadores es incuestionable. La cuestión es si Microsoft logrará enderezar el rumbo con promesas como Fable, Perfect Dark o The Elder Scrolls VI, títulos que llevan una presión extra desde las declaraciones de Mahler.

Hype-O-Meter

Nivel de hype: 7,5/10. El drama es jugoso y las pullas de Mahler tienen base, pero Game Pass seguirá vivo aunque duela. Si Microsoft responde con un anuncio rutilante, esto sube a 9.

El resumen para vagos (TL;DR)