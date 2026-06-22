La psicología explica por qué desviar la mirada al hablar no es mentira, sino concentración

Confiesa, más de una vez te has sentido incómodo cuando alguien no te mira a los ojos al hablar. Yo también. Pero la psicología tiene algo que decir al respecto, y va a dinamitar uno de los mitos más arraigados sobre el lenguaje corporal.

Según la famosa regla 7-38-55 del psicólogo Albert Mehrabian, el 55% de la comunicación es no verbal, y dentro de ese porcentaje, el contacto visual lo es todo. Por eso tendemos a interpretar que quien desvía la mirada nos está ocultando algo. Sin embargo, la ciencia ha demostrado que apartar la vista no es un gesto de engaño, sino la forma que tiene tu cerebro de ahorrar energía mientras piensa.

El bulo del contacto visual que nos han contado mil veces

En occidente, sostener la mirada se asocia con honestidad, confianza e interés. Pero este tópico cultural choca con otras formas de entender la comunicación. En la cultura asiática, mantener el contacto visual prolongado puede considerarse una falta de respeto. Esta relatividad ya advierte de que no existe una única regla para interpretar los gestos.

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A pesar de ello, nos han repetido hasta la saciedad que no mirar a los ojos es sinónimo de mentira. Y lo hemos comprado. Sin embargo, estudios recientes en psicología cognitiva revelan que el cerebro no puede atender a tantas demandas al mismo tiempo: mirar fijamente a alguien consume los mismos recursos mentales que buscar las palabras adecuadas.

Por qué tu cerebro necesita 'desconectar' la mirada para pensar mejor

La Universidad de Dartmouth lo ha comprobado: mantener el contacto visual mientras elaboramos una respuesta compleja satura la memoria de trabajo. Es decir, tu cerebro aparta la vista para liberar espacio y concentrarse. Es como cuando bajas el volumen de la radio para encontrar una calle: necesitas silencio cognitivo.

Un experimento de la Universidad de Kioto refuerza esta idea. Los participantes tardaban más en encontrar palabras poco frecuentes si estaban obligados a mirar a los ojos de su interlocutor. El contacto visual y el procesamiento verbal comparten los mismos circuitos neuronales, así que el cerebro elige la opción más eficiente: desviar la mirada para poder pensar.

Apartar la mirada no te convierte en mentiroso; es la forma que tiene tu cerebro de ahorrar energía para encontrar la palabra exacta.

Timidez, aburrimiento y otras razones que no son mentira

Aparte del ahorro cognitivo, hay otras explicaciones igual de legítimas. La timidez, por ejemplo, hace que sostener el contacto visual resulte abrumador, sobre todo en personas con ansiedad social. También puede ser una señal de desconexión emocional: si no estamos de acuerdo con lo que se dice, inconscientemente rehuimos la mirada.

Y sí, a veces se desvía la vista por puro aburrimiento. Cuando la conversación no nos interesa, el cerebro busca estímulos más atractivos en el entorno. Ninguna de estas razones implica deshonestidad, aunque hayamos sido educados en creer lo contrario.

Lo que la ciencia realmente sabe sobre mirar a los ojos y el engaño

La conclusión es clara: no hay una sola pista no verbal que indique mentira de forma fiable. De hecho, investigaciones en psicología forense han demostrado que incluso los profesionales entrenados no aciertan más que el azar cuando intentan detectar mentiras a través del lenguaje corporal. Así que la próxima vez que alguien desvíe la mirada, dale un respiro: puede que solo esté pensando.

🧠 Para soltarlo en la cena

Tu cerebro aparta la vista para concentrarse mejor y recordar.