Justin Gaethje responde a las acusaciones de trampas ante Topuria con una pulla que incendia la UFC

Justin Gaethje no solo ha conquistado el cinturón del peso ligero en la Casa Blanca. Ha encendido una hoguera conspirativa que no se apaga ni con cubos de agua fría. El nuevo campeón de la UFC venció a Ilia Topuria en Washington, pero en las redes el combate sigue vivo por una razón muy distinta: las acusaciones de trampas que llegaron con imágenes trucadas con IA y teorías de guantes con ladrillos.

El bulo que prendió fuego a Twitter: guantes mágicos, dopaje y un presidente de testigo

La pelea se celebró en un escenario insólito: la Casa Blanca, con Donald Trump como espectador de lujo. Y desde el primer momento, el ambiente se cargó de electricidad extradeportiva. Gaethje noqueó a Topuria en el cuarto asalto y se llevó el cinturón. Fin de la historia, ¿no? Pues no.

Apenas unas horas después, el timeline empezó a llenarse de capturas manipuladas. Algunas imágenes llegaban a mostrar los vendajes de Gaethje con un grosor anormal o insinuaban que llevaba algún tipo de sustancia en los guantes. Otras, directamente, hablaban de un combate amañado para que un estadounidense ganara frente al presidente. La inteligencia artificial puso el resto.

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Ni siquiera el gesto elegante de Topuria al reconocer la derrota y felicitar a su rival frenó la marea. Llevamos dos días con el timeline lleno de de teorías que mezclan política, dopaje y efectos especiales de andar por casa.

Gaethje se ríe en el podcast de Joe Rogan y suelta la pulla que ya es meme

Justin Gaethje aparcó el cinturón por un rato y se sentó en el estudio de Joe Rogan. Esperábamos el típico discurso de campeón. Lo que llegó fue una respuesta entre el cachondeo y el zasca que ha incendiado todavía más la división del peso ligero.

La gente diciendo que estoy dopado, ¡qué cumplido! La gente diciendo que tengo ladrillos en mis malditos guantes, ¡qué cumplido!", soltó entre risas. Pero se le notaba un puntito de mosqueo. No es para menos: miles de mensajes le acusaban de todo lo imaginable, y él decidió tomárselo como un halago retorcido.

Lo que empezó como un meme absurdo ha puesto a la UFC ante un debate que no esperaba: las trampas digitales que lo cambian todo.

Junto a su entrenador, Trevor Wittman, desmontaron las acusaciones una a una. Los vendajes, legales según el reglamento; las imágenes, manipuladas; y las ganas de liar la gorda, evidentes. Tanto que Wittman tuvo que recordar que la técnica del vendaje "es algo que hacemos siempre" y que está aprobada por la comisión.

Topuria acepta la derrota, pero las redes no han soltado el hueso

Ilia Topuria publicó un mensaje reconociendo la superioridad de Gaethje y felicitándole. Correcto, profesional. Pero el fandom del hispanogeorgiano sigue removiendo el avispero cada vez que aparece un nuevo montaje. Las imágenes alteradas son tan burdas que casi dan risa, pero hay quien se las cree a pies juntillas.

La pelea se empieza a leer en clave de revancha inmediata. Sin embargo, Gaethje dejó caer en el podcast que no tiene prisa. "Volveré a pelear, pero seguramente no en 2026", dijo. Así que los que esperan un desquite rápido pueden ir guardando la ilusión en un cajón.

Por qué este drama engancha tanto: la Casa Blanca, Trump y el efecto conspirativo

El combate se celebró en la Casa Blanca, algo insólito en la UFC. Con Donald Trump en primera fila, el evento ya tenía un aura de espectáculo político-deportivo. Cualquier resultado polémico iba a magnificarse. Y así ha sido.

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La mezcla de patriotismo, redes sociales y odio tuitero ha creado un caldo de cultivo perfecto para las conspiraciones. Nunca antes un campeón había tenido que defenderse de acusaciones tan surrealistas. Y la pulla de Gaethje, lejos de apagar el fuego, ha servido para que los dos bandos se enroquen aún más.

La UFC, encantada: cada tuit, cada meme y cada podcast mantienen vivo el combate mucho más allá de la lona. El negocio, como siempre, sale ganando.

El chisme en 3 claves (TL;DR)