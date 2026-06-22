Toy Story 5 arrasa en taquilla con el mejor estreno del año: 312 millones de dólares

Toy Story 5 ha aterrizado en los cines con la fuerza de un cohete. Pixar vuelve a lo más alto con un estreno que apunta a histórico: 312 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial, según los datos de taquilla que publica El Séptimo Arte. La cinta se convierte así en la gran sensación del verano.

La cifra convierte a la película en el mejor lanzamiento del año, por encima de cualquier competidora, y también en el estreno más potente de toda la franquicia. Woody, Buzz y compañía ya son dueños de la cartelera global.

Un debut de récord (con matices)

De esos 312 millones, 156 millones corresponden a Estados Unidos y otros 156 al resto del mundo, un reparto casi perfecto que demuestra el tirón global de la saga. Para ponerlo en perspectiva: en el mismo fin de semana, otros estrenos como La muerte de Robin Hood y Leviticus juntaron apenas 3 millones entre ambas, según la misma fuente. La diferencia es abismal y deja claro quién manda en la cartelera.

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Eso sí, el récord de Pixar como estudio sigue en manos de Los Increíbles 2, que en 2018 facturó 182 millones solo en Estados Unidos en su primer fin de semana. Toy Story 5 se queda a las puertas de esa barrera, pero supera con creces los 120 millones que logró Toy Story 4 en 2019. La saga suma ya más de 3.000 millones de dólares en taquilla global y esta nueva entrega promete incrementar esa cifra de forma notable.

Mientras tanto, El día de la revelación se desinfla un 61% en su segunda semana y su acumulado mundial en diez días apenas llega a la mitad de lo que la nueva de Pixar ha conseguido en tres días. Una comparación que duele y que confirma que el público ha elegido bando.

Toy Story 5 no solo ha revivido a los juguetes: ha puesto a la franquicia en una nueva dimensión de taquilla.

Por qué la quinta entrega arrasa así

Han pasado once años desde que Toy Story 4 cerró (en apariencia) la historia de los juguetes. La expectación acumulada era enorme, y Pixar ha sabido jugar con la nostalgia sin traicionar la esencia de los personajes. El público ha respondido con ganas: las sesiones agotadas y las redes llenas de aplausos lo confirman.

Además, la franquicia llega con una campaña de marketing impecable y un primer tráiler que dejaba entrever justo lo necesario para disparar el hype. El resultado es una máquina de hacer dinero que, a falta de confirmación oficial, ya tiene a los analistas hablando de una sexta entrega. El boca a boca funciona de maravilla y, en mercados como China, la acogida ha sido igual de explosiva.

La lección de Pixar para las franquicias animadas

El desembarco de Toy Story 5 no es un caso aislado. En los últimos años, sagas como Minions, Shrek o Spider-Man: Cruzando el Multiverso han demostrado que la animación puede mover masas tanto como los superhéroes. Pero la clave de Pixar está en la calidad narrativa: cada entrega de Toy Story se ha sentido necesaria, no un refrito. No hay que olvidar que Toy Story 4 ya superó los mil millones y esta quinta entrega va camino de repetir la hazaña en tiempo récord.

A mí me parece que el hype está más que justificado. La crítica especializada ya destaca el equilibrio entre humor y emoción, y el boca a boca está haciendo el resto. Si la película aguanta bien en las próximas semanas, podría aspirar al título de la más taquillera del estudio a nivel global. De momento, el verano tiene dueño.

Medidor de hype

Nivel de hype: 9/10. Toy Story 5 ha superado todas las expectativas y ha convertido el estreno en un acontecimiento. Solo el listón de Los Increíbles 2 le impide el diez redondo.

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