"Les vamos a ver más": Desvelan detalles de la nueva relación de Shakira con este conocido actor

Mientras Shakira protagoniza una de las giras musicales más exitosas y rentables de todo el año, el foco de la noticia ha dado un giro inesperado para centrarse nuevamente en su vida más íntima. Las concurridas calles de Hollywood se han convertido en el escenario ideal para capturar unas imágenes que han dado la vuelta al mundo en tiempo récord. La cantante ha sido fotografiada en una actitud muy cercana junto a un reconocido actor mexicano, desatando de inmediato una avalancha de especulaciones.

Shakira y la velada nocturna en Los Ángeles que dispara todos los rumores

Shakira y la velada nocturna en Los Ángeles que dispara todos los rumores | Fuente: Telecinco

El origen de todo este revuelo mediático surge gracias a un material gráfico que fue difundido en un primer momento por la popular cuenta de espectáculos Deuxmoi. En estas comentadas fotografías, el público ha podido ser testigo de una cita que muy pocos tenían en el radar.

Ambos fueron captados justo en el instante en el que esperaban la llegada de su vehículo a las puertas de uno de los establecimientos más exclusivos y cotizados del sector, el emblemático The Sunset Tower Hotel. Los diferentes reportes de la prensa internacional detallan que la pareja compartió inicialmente una cena totalmente privada, disfrutando de un ambiente relajado y manteniendo una agradable conversación lejos de los flashes.

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¡Shakira y Manuel García Rulfo! Analizamos el nuevo romance, la canción con Bizarrap, y cuánto tarda en sanar un corazón roto. pic.twitter.com/Z52xzXv5F8 — Zeta 92 (@Z92MIAMI) June 21, 2026

Tras abandonar las instalaciones del restaurante, la jornada no concluyó ahí. Según los datos aportados por los testigos, fue el propio intérprete de 45 años, Manuel García-Rulfo, quien tomó el volante del coche para retirarse del complejo hotelero. Sin embargo, el seguimiento a esta salida arrojó más sorpresas unas horas después. Rápidamente comenzó a hacerse viral un vídeo en las redes sociales donde se puede ver a la intérprete y al actor dándolo todo en la pista de baile del conocido club nocturno 'La Floridita'.

DEBE SER UN UNIVERSO PARALELO O

REALMENTE ESTÁ PASANDO 🤯

“Ni tipos muy lindos, ni divos, ni niños ricos, yo sé lo que quiero (ah)

Pasarla muy bien y portarme muy mal en los brazos de algún caballero” pic.twitter.com/b4c7jzESAb — SHAKIRA MÉXICO CARIBE (@Shakira_Athena) June 16, 2026

Este material audiovisual ha sido la pieza clave para entender cómo transcurrió la cita. Al observar detenidamente las imágenes del pub y compararlas con las fotografías tomadas a las afueras del hotel, resulta evidente que ambos portan exactamente los mismos atuendos. Este pequeño detalle de los outfits confirma que toda la secuencia de eventos sucedió durante la misma salida nocturna por la ciudad de Los Ángeles.

El análisis televisivo sobre el actual estado sentimental de la cantante

El análisis televisivo sobre el actual estado sentimental de la cantante - Fuente: Agencias

Aunque falta la confirmación oficial por parte de los protagonistas, los platós de televisión ya han empezado a detallar cada punto de este encuentro. En el programa 'Y ahora Sonsoles', los analistas de la crónica social han estudiado minuciosamente las actitudes de la pareja, señalando que la relación podría ir un paso más allá de una simple amistad. La periodista Paloma García-Pelayo ofreció una visión muy clara sobre el rumbo que tomará esta historia en las próximas semanas. "Les vamos a ver más veces juntos", aseguró.

Shakira viene de lidiar con una dolorosa guerra mediática tras su separación en 2022 del exfutbolista Gerard Piqué, padre de sus dos hijos. Esa etapa de tensión parece haber quedado por fin archivada, dando paso a una renovación personal. En este mismo contexto, García-Pelayo quiso profundizar en la actual disposición de la cantante para rehacer su vida amorosa tras los obstáculos del pasado.

"Lo ha pasado muy mal, pero ya ha pasado página", afirmó la periodista, dejando claro que la artista vuelve a estar abierta al amor. Cabe recordar que el intérprete mexicano sería el segundo hombre con el que se vincula seriamente a Shakira tras su ruptura familiar. Durante el transcurso del año 2023, a la colombiana se le relacionó de manera constante con el campeón de Fórmula 1 Lewis Hamilton, aunque aquello no llegó a oficializarse.

El discreto pasado amoroso del intérprete mexicano antes de conocer a Shakira

A diferencia de la enorme exposición pública a la que está acostumbrada Shakira, el actor tapatío siempre ha optado por gestionar sus asuntos del corazón con la máxima reserva posible. Lejos de los escándalos de la prensa rosa, García-Rulfo mantiene un perfil bajo cuando las cámaras de cine se apagan, protegiendo con celo su intimidad.

😳❤️ Shakira es vista disfrutando una noche de salsa junto a Manuel García-Rulfo 👀💃🔥 #ElGordoyLaFlaca, de lunes a viernes 4P/3C por @univision #Shakira pic.twitter.com/4nHSpDHPtY — elgordoylaflaca (@ElGordoyLaFlaca) June 20, 2026

Los registros más recientes sobre su vida sentimental nos llevan a un romance que también guardaba cierta conexión con la industria musical. El actor mantuvo un noviazgo sumamente discreto con Audrey McGraw. Esta joven es bastante conocida en el entorno artístico estadounidense por ser la hija de dos verdaderas estrellas de la música country, Tim McGraw y Faith Hill.

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💥 ¡Las redes estallan! 👀 ¿Shakira se da una nueva oportunidad en el amor? 💕



Shakira se volvió a convertir en tendencia tras ser captada saliendo del lujoso Sunset Tower Hotel, en Los Ángeles, en compañía del reconocido actor mexicano Manuel García-Rulfo.

Las imágenes no… pic.twitter.com/RxS30d8COi — Capital Prensa (@capital_prensa) June 18, 2026

Esta relación llegó a su punto y final de manera silenciosa, confirmándose la separación a inicios de este mismo año. Ahora, totalmente libre de compromisos previos, el destino ha querido que sus pasos se crucen con los de Shakira en la costa oeste de los Estados Unidos.