Las galletas sin azúcar llevan polialcoholes: el ingrediente que inflama y causa diarrea

Reconócelo: has comprado galletas sin azúcar pensando que eran la opción más sana y ahora andas con la tripa hinchada y sin entender por qué. No eres el único. Nutricionistas y médicos coinciden en que muchas de esas galletas llevan polialcoholes, unos edulcorantes que te inflaman y te mandan directo al baño.

El engaño dulce de las galletas 'sin azúcar'

Cuando una galleta presume de no llevar azúcar, el sabor dulce no llega por arte de magia. Lo que se esconde detrás suelen ser polialcoholes como el maltitol, el sorbitol o el xilitol. La parte mala, tal y como explican el nutricionista Yeray Moreno y la dietista Paloma Quintana en Trendencias, es que muchas de esas galletas usan polialcoholes que producen hinchazón abdominal y diarrea. Y da igual que las compres en el súper o en una tienda bio: el problema es el mismo.

La doctora Paloma Gil, especialista en Endocrinología y Nutrición, explica el porqué: los polialcoholes se absorben de forma lenta e incompleta desde el intestino delgado. Esto hace que varíen menos la glucosa, pero precisamente al llegar al colon fermentan y provocan flatulencias, retortijones y un efecto laxante inmediato. Incluso en pequeñas cantidades —y sobre todo si combinas varios polialcoholes— el cóctel digestivo está servido.

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No es una cuestión de 'si comes mucho, mal'. La experta avisa de que hay personas que sufren los síntomas con dosis mínimas, sobre todo si tienen un intestino sensible o colon irritable. Y la sensación de hinchazón no es ninguna tontería: según los estudios que recoge la propia Gil, la distensión abdominal, los gases y las heces blandas aparecen con rapidez.

Por qué tu barriga se rebela (y no es por el gluten)

La Agencia del Medicamento y la Alimentación estadounidense (FDA) advierte que los alimentos con polialcoholes como sorbitol o manitol deberían incluir un aviso en la etiqueta por su efecto laxante. En la práctica, pocas marcas lo ponen bien visible. El cuerpo simplemente no los absorbe del todo y las bacterias del intestino grueso los fermentan, lo que se traduce en gas, hinchazón y una visita urgente al baño.

De todos los polialcoholes, el que mejor se libra es el eritritol: se absorbe mejor y genera menos molestias. Pero ojo, porque estudios recientes han puesto en duda su seguridad cardiovascular, así que la tabla de salvación tampoco es perfecta.

El cuerpo no absorbe bien los polialcoholes: fermentan en el colon, producen gases y tienen un efecto laxante que puede pillarte por sorpresa incluso con una sola galleta.

¿La solución? Apartarlas del carro de la compra habitual. El médico Franco Berrino propone alternativas de desayuno sin azúcares añadidos: muesli, tortas de garbanzos, kéfir, fruta cocida o pan con aceite de oliva y tomate. Un desayuno abundante y equilibrado —con proteína, fibra y grasas saludables— te quita las ganas de picar galletas a media mañana, y de paso le das un respiro a tu microbiota.

Desayunos que no juegan al despiste

Si te faltan ideas, puedes probar con unas tostadas de centeno con aguacate y huevo revuelto o un porridge de avena con frutos del bosque. Nada de galletas que escondan un 'sin azúcar' lleno de maltitol. Tu tripa te lo agradecerá.

🧠 Para soltarlo en la cena

Fermentan en el colon, producen gases y pueden causar diarrea.