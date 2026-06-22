El Museo Thyssen inaugura la exposición de Carmen Laffón que no te puedes perder este verano

A partir del 23 de junio, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza abre las puertas de una de las citas más delicadas de la temporada: ‘Carmen Laffón. Variaciones’. La muestra reúne 77 obras—óleos, carboncillos y esculturas—de una de las pintoras más sutiles y elegantes del arte español contemporáneo, en la que es su primera retrospectiva tras su muerte en 2021.

Con una sensibilidad que huye del estruendo, Laffón cultivó una pintura poética y serena, centrada en los objetos cotidianos, los paisajes de su querido Coto de Doñana y la luz cambiante de Sanlúcar de Barrameda. Esta exposición, que permanecerá abierta hasta el 27 de septiembre, es mucho más que una antología: es una invitación a detenerse y a mirar con calma.

Un homenaje que repasa todos sus mundos

La comisaria Paula Luengo ha organizado la muestra en nueve secciones que no siguen un orden cronológico, sino que se adentran en las obsesiones íntimas de la artista. El recorrido arranca con la infancia: la muñeca Marcelina, su primera serie de los años 60, y dos imponentes cunas de gran formato. Son obras que, según Luengo, «evocan el realismo mágico, como algunas pinturas de la primera etapa de Antonio López».

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De ahí se pasa a los bodegones: canastas con ropa blanca, máquinas de coser tapadas, armarios entreabiertos... Laffón juega con el mostrar y el ocultar, con formatos que pasan de la horizontalidad a la vertical y con una materia pictórica que se difumina a propósito. Una joya poco conocida.

También hay espacio para sus paisajes urbanos —azoteas de Sevilla y Madrid— y, sobre todo, para los exteriores que tanto amó. El Coto de Doñana, Sanlúcar o las salinas de Bonanza se convierten en «poéticas manchas de color», como las describía la propia artista.

La exposición continúa en el vestíbulo del museo, donde se pueden ver las piezas dedicadas a la viña que tenía junto a su estudio en Sanlúcar: los cuatro paneles de ‘Vistas de la viña’ y la instalación con 26 espuertas cargadas de uvas. Carmen Laffón pintó la luz y el silencio como pocas, y esta muestra lo revela con una delicadeza exquisita.

Hay exposiciones que se ven y exposiciones que se recuerdan, y esta pertenece claramente a las segundas.

Del paisaje interior a la abstracción del blanco

Con los años, la obra de Laffón se vuelve más abstracta. A partir de 2011, las series de la cal y la sal inundan sus lienzos de blanco. Primero, los utensilios de los encaladores —carretillas, cubos— y luego las montañas de sal de Bonanza, que semejan icebergs. «Carmen Laffón demuestra una exquisita sensibilidad y delicadeza hacia la luz y el color», afirma Paula Luengo, y esos blancos la emparentan con nombres como Robert Ryman o Agnes Martin.

Ella misma explicaba así su vínculo con Doñana: «La variación continua de este paisaje, la sorpresa que ocasiona a cada hora, sus rumores, sus olores de piedras mojadas, de algas y del mar de Poniente, fueron, y siguen siendo para mi labor pictórica, un inagotable caudal de sugerencias». Ese caudal se traduce en unas obras donde el horizonte se difumina y el color se vuelve atmósfera.

Por qué esta cita es imprescindible este verano

Carmen Laffón fue la segunda mujer en ingresar en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, tras Teresa Berganza. Premio Nacional de Artes Plásticas en 1982 e Hija Predilecta de Andalucía en 2013, mantuvo una estrecha amistad con los realistas de Madrid y con los miembros del grupo El Paso. Sin embargo, su lenguaje pictórico nunca fue fácil de clasificar: figurativa pero permeable a la abstracción, clásica pero profundamente moderna.

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En un momento en que el arte a menudo busca el impacto inmediato, la pintura de Laffón ofrece lo contrario: una pausa, un susurro, una luz que se saborea sin prisa. Esta exposición, además, se complementa con las obras del vestíbulo —la serie de la viña—, lo que permite un recorrido completo por su universo sin salir del museo.

Para horarios y entradas, puedes consultar la web oficial del museo.

Ficha técnica